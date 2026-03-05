Что может происходить во время грозы: ученые впервые заметили уникальное явление

Молния считается мощнейшей электрической силой во время грозы, однако она может быть не единственным источником электрических явлений в природе. Новое исследование показало: во время гроз кроны деревьев способны создавать собственные крохотные электрические разряды. Об этом сообщает издание Earth со ссылкой на исследования ученых под руководством метеоролога Патрика Макфарланда из Университета штата Пенсильвания.

Гроза. Фото: из открытых источников

Ученые впервые зафиксировали слабые электрические искры, возникающие на листьях деревьев во время активных гроз.

По словам исследователей, вместо одного мощного удара молнии лес может переживать тысячи почти незаметных электрических вспышек. Речь идет о так называемых коронных разрядах – слабых токах, возникающих на острых кончиках листьев. Они настолько слабы, что глаз их почти не замечает, но могут влиять на поверхность листьев и даже изменять химический состав воздуха вокруг.

Чтобы зафиксировать явление, ученые установили на фургоне специальную ультрафиолетовую камеру и наблюдали деревья во время летней грозы. Камера в течение 90 минут была направлена на три ветки дерева.

За это время исследователи зафиксировали 41 отдельную вспышку коронного разряда. Некоторые из них продолжались до трех секунд, а свечение перескакивало с одного края листа на другой.

"Эти явления действительно происходят. Мы видели их. Теперь мы знаем, что они существуют", – подчеркнул Макфарланд.

Ученые объясняют: в грозовых облаках происходит разделение электрических зарядов, а земля накапливает обратный заряд. Через корни и ствол дерева он поднимается к верхушке и концентрируется на кончиках листьев, где возникают микроразряды.

Хотя такие разряды не разрушают дерево, они могут изменять поверхность листьев и оказывать влияние на локальную атмосферу. Теперь исследователи планируют выяснить, как часто это явление происходит в разных лесах и как оно влияет на экосистему после грозы.

