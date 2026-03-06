logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Наука и образование Этот метод доступен каждому: ученые раскрыли, что может замедлить старение мозга
commentss НОВОСТИ Все новости

Этот метод доступен каждому: ученые раскрыли, что может замедлить старение мозга

Новые навыки орнитологов изменяют мозг, помогая замедлить возрастное снижение когнитивных функций, показало исследование канадских нейробиологов

6 марта 2026, 16:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Наблюдение за птицами – не только приятное хобби, но и эффективный тренажер для мозга. Исследование Эрика Винга из Йоркского университета показало, что навыки идентификации птиц изменяют структуру мозга и могут замедлять возрастное снижение когнитивных функций.

Этот метод доступен каждому: ученые раскрыли, что может замедлить старение мозга

Птички. Фото: из открытых источников

Нейробиологи давно знали, что новые умения от изучения языка до освоения спорта влияют на активность и структуру мозга. Чтобы проверить, работает ли это для орнитологов, Винг провел сканирование мозга 58 участников: 29 опытных орнитологов и 29 новичков. Они должны были идентифицировать 18 видов птиц среди схожих по внешности, предпринимая 72 попытки.

Результаты показали: эксперты определяли птицы значительно точнее, особенно местных, что совпало с повышенной активностью трех зон мозга, ответственных за обработку визуальной информации, внимание и рабочую память. Эти области были структурно более плотными и сложными.

С возрастом мозг обычно теряет структурную сложность, но у опытных орнитологов это наблюдалось меньше.

"Это свидетельствует о потенциальном замедлении возрастного снижения когнитивных функций", — отмечают Винг и коллеги в Journal of Neuroscience.

Следовательно, регулярное наблюдение за птицами и развитие навыков их распознавания не только тренирует внимание и память, но и формирует когнитивный резерв – способность мозга поддерживать функциональность даже при старении или повреждении. Исследователи подчеркивают: такие умственные упражнения могут стать доступным и приятным способом поддерживать активный мозг в любом возрасте.

Читайте на портале "Комментарии" — что может происходить во время грозы: ученые впервые заметили уникальное явление.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.discoverwildlife.com/animal-facts/birds/birdwatching-cognition
Теги:

Новости

Все новости