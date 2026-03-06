Этот метод доступен каждому: ученые раскрыли, что может замедлить старение мозга

Наблюдение за птицами – не только приятное хобби, но и эффективный тренажер для мозга. Исследование Эрика Винга из Йоркского университета показало, что навыки идентификации птиц изменяют структуру мозга и могут замедлять возрастное снижение когнитивных функций.

Птички. Фото: из открытых источников

Нейробиологи давно знали, что новые умения от изучения языка до освоения спорта влияют на активность и структуру мозга. Чтобы проверить, работает ли это для орнитологов, Винг провел сканирование мозга 58 участников: 29 опытных орнитологов и 29 новичков. Они должны были идентифицировать 18 видов птиц среди схожих по внешности, предпринимая 72 попытки.

Результаты показали: эксперты определяли птицы значительно точнее, особенно местных, что совпало с повышенной активностью трех зон мозга, ответственных за обработку визуальной информации, внимание и рабочую память. Эти области были структурно более плотными и сложными.

С возрастом мозг обычно теряет структурную сложность, но у опытных орнитологов это наблюдалось меньше.

"Это свидетельствует о потенциальном замедлении возрастного снижения когнитивных функций", — отмечают Винг и коллеги в Journal of Neuroscience.

Следовательно, регулярное наблюдение за птицами и развитие навыков их распознавания не только тренирует внимание и память, но и формирует когнитивный резерв – способность мозга поддерживать функциональность даже при старении или повреждении. Исследователи подчеркивают: такие умственные упражнения могут стать доступным и приятным способом поддерживать активный мозг в любом возрасте.

