Вчені визначили вік, у якому людина досягає пік своїх можливостей

Нове міжнародне дослідження ставить під сумнів поширене переконання, що пік людських можливостей припадає на 30–40 років. Науковці дійшли висновку, що найвищого рівня психологічної готовності до ухвалення складних рішень люди досягають значно пізніше, у віці від 55 до 60 років.

Коли пік людських можливостей. Фото: magnific

Результати дослідження, опублікованого в науковому журналі Intelligence, свідчать, що хоча окремі когнітивні здібності, такі як швидкість обробки інформації чи оперативна пам'ять, починають поступово знижуватися вже після 20 років, інші якості продовжують розвиватися десятиліттями.

Дослідники з Університету Західної Австралії проаналізували десятки попередніх наукових робіт і сформували Індекс когнітивно-особистісного функціонування. Він враховував дев'ять ключових характеристик, серед яких здатність до логічного мислення, словниковий запас, накопичені знання, фінансова грамотність, емоційний інтелект, сумлінність, дисципліна та емоційна стабільність.

Саме поєднання цих факторів, а не лише швидкість мислення, виявилося найкращим показником готовності до відповідальних керівних посад. Учені зазначають, що життєвий досвід, уміння контролювати емоції та накопичені знання компенсують природне вікове зниження окремих когнітивних функцій.

Після об'єднання всіх показників дослідники встановили, що психологічне функціонування досягає максимуму приблизно у 55–60 років. На їхню думку, саме цей період є найбільш сприятливим для виконання складних управлінських ролей, зокрема бути керівниками великих компаній, суддями та президентами.

Автори дослідження припускають, що люди молодші за 40 років або старші за 65 років у середньому мають менш оптимальне поєднання когнітивних і особистісних характеристик для ухвалення найскладніших державних рішень.

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