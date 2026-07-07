Ученые определили возраст, в котором человек достигает пик своих возможностей

Новое международное исследование подвергает сомнению распространенное убеждение, что пик человеческих возможностей приходится на 30–40 лет. Ученые пришли к выводу, что наивысший уровень психологической готовности к принятию сложных решений люди достигают значительно позже, в возрасте от 55 до 60 лет.

Когда пик человеческих возможностей. Фото: magnific

Результаты исследования, опубликованного в научном журнале Intelligence, свидетельствуют о том, что хотя отдельные когнитивные способности, такие как скорость обработки информации или оперативная память, начинают постепенно снижаться уже через 20 лет, другие качества продолжают развиваться десятилетиями.

Исследователи из Университета Западной Австралии проанализировали десятки предыдущих научных работ и сформировали индекс когнитивно-личностного функционирования. Он учитывал девять ключевых характеристик, среди которых способность к логическому мышлению, словарный запас, накопленные знания, финансовая грамотность, эмоциональный интеллект, добросовестность, дисциплина и эмоциональная стабильность.

Именно сочетание этих факторов, а не только быстрота мышления, оказалось лучшим показателем готовности к ответственным руководящим должностям. Ученые отмечают, что жизненный опыт, умение контролировать эмоции и накопленные знания компенсируют естественное возрастное понижение отдельных когнитивных функций.

После объединения всех показателей исследователи установили, что психологическое функционирование достигает максимума примерно в 55-60 лет. По их мнению, именно этот период является наиболее благоприятным для выполнения сложных управленческих ролей, в частности, быть руководителями крупных компаний, судьями и президентами.

Авторы исследования предполагают, что люди младше 40 лет или старше 65 лет в среднем имеют менее оптимальное сочетание когнитивных и личностных характеристик для принятия самых сложных государственных решений.

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