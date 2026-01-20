Українці назвали найкращого та найгіршого президента в історії країни

Рубрики
Який найкращий президент в історії України? На це питання спробувало дати відповідь опитування проведене компанією Active Group спільно з виданням "Політарена". У дослідженні українців запитали про те, який з президентів зробив найбільше для розвитку України.
Українські президенти. Фото з відкритих джерел
Згідно з дослідженням, Володимир Зеленський став найкращим президентом України. В опитуванні за нього віддали свій голос 24,5% респондентів.
Друге місце у рейтингу посів п’ятий президент України Петро Порошенко, якого підтримали 17,8% опитаних. Трійку лідерів замикає другий президент України Леонід Кучма, за якого проголосували 11,1% респондентів. Далі у списку йдуть Віктор Ющенко з результатом 9,7% та перший президент незалежної України Леонід Кравчук — 7,4%.
Найгіршим президентом в історії країни українці визнали Віктора Януковича. У рейтингу президентів він отримав 7,1% голосів.
Водночас майже чверть опитаних не змогли назвати найкращого президента країни.
Рейтинг президентів України від найкращого до найгіршого:
