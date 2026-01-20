Українці назвали найкращого та найгіршого президента в історії країни

Який найкращий президент в історії України? На це питання спробувало дати відповідь опитування проведене компанією Active Group спільно з виданням "Політарена". У дослідженні українців запитали про те, який з президентів зробив найбільше для розвитку України.

Українські президенти. Фото з відкритих джерел

Згідно з дослідженням, Володимир Зеленський став найкращим президентом України. В опитуванні за нього віддали свій голос 24,5% респондентів.

Друге місце у рейтингу посів п’ятий президент України Петро Порошенко, якого підтримали 17,8% опитаних. Трійку лідерів замикає другий президент України Леонід Кучма, за якого проголосували 11,1% респондентів. Далі у списку йдуть Віктор Ющенко з результатом 9,7% та перший президент незалежної України Леонід Кравчук — 7,4%.

Найгіршим президентом в історії країни українці визнали Віктора Януковича. У рейтингу президентів він отримав 7,1% голосів.

Водночас майже чверть опитаних не змогли назвати найкращого президента країни.

"Відповіді на запитання про президента, який зробив найбільше для розвитку України, демонструють фрагментовану суспільну пам’ять. Хоча відносно найчастіше згадуються Володимир Зеленський і Петро Порошенко, понад п’ята частина респондентів не змогли дати відповідь. Це свідчить про відсутність усталеного позитивного політичного наративу, який би об’єднував суспільство навколо оцінки попередніх періодів державного розвитку", — пише Active Group.

Рейтинг президентів України від найкращого до найгіршого:

- Володимир Зеленський – 24,5%

- Петро Порошенко – 17,8%

- Леонід Кучма – 11,1%

- Віктор Ющенко – 9,7%

- Леонід Кравчук – 7,4%

- Віктор Янукович – 7,1%

- Важко відповісти – 22,5%

