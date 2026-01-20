Украинцы назвали лучшего и худшего президента в истории страны

Какой самый лучший президент в истории Украины? На этот вопрос попытался дать ответ опрос, проведенный компанией Active Group совместно с изданием "Политарена". В исследовании украинцев спросили о том, какой из президентов сделал больше всего для развития Украины.

Украинские президенты. Фото из открытых источников

Согласно исследованию Владимир Зеленский стал лучшим президентом Украины. В опросе за него отдали свой голос 24,5% респондентов.

Второе место в рейтинге занял пятый президент Украины Петр Порошенко, поддержанный 17,8% опрошенных. Тройку лидеров замыкает второй президент Украины Леонид Кучма, за которого проголосовали 11,1% респондентов. Далее в списке следуют Виктор Ющенко с результатом 9,7% и первый президент независимой Украины Леонид Кравчук – 7,4%.

Худшим президентом в истории страны украинцы признали Виктора Януковича. В рейтинге президентов он получил 7,1% голосов.

В то же время, почти четверть опрошенных не смогли назвать лучшего президента страны.

"Ответы на вопрос о президенте, сделавшем больше всего для развития Украины, демонстрируют фрагментированную общественную память. Хотя относительно чаще всего упоминаются Владимир Зеленский и Петр Порошенко, более пятой части респондентов затруднились дать ответ. Это свидетельствует об отсутствии устоявшегося положительного политического нарратива, который бы объединял общество вокруг оценки предыдущих периодов государственного развития", — пишет Active Group.

Рейтинг президентов Украины от лучшего к самому худшему:

— Владимир Зеленский – 24,5%

— Петр Порошенко – 17,8%

— Леонид Кучма – 11,1%

— Виктор Ющенко – 9,7%

— Леонид Кравчук – 7,4%

— Виктор Янукович – 7,1%

— Затрудняюсь ответить – 22,5%

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США назвали худшего президента всех времен.

Также "Комментарии" писали, что поляки назвали лучшего президента своей страны.