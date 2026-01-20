Украинцы назвали лучшего и худшего президента в истории страны

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Какой самый лучший президент в истории Украины? На этот вопрос попытался дать ответ опрос, проведенный компанией Active Group совместно с изданием "Политарена". В исследовании украинцев спросили о том, какой из президентов сделал больше всего для развития Украины.
Украинские президенты. Фото из открытых источников
Согласно исследованию Владимир Зеленский стал лучшим президентом Украины. В опросе за него отдали свой голос 24,5% респондентов.
Второе место в рейтинге занял пятый президент Украины Петр Порошенко, поддержанный 17,8% опрошенных. Тройку лидеров замыкает второй президент Украины Леонид Кучма, за которого проголосовали 11,1% респондентов. Далее в списке следуют Виктор Ющенко с результатом 9,7% и первый президент независимой Украины Леонид Кравчук – 7,4%.
Худшим президентом в истории страны украинцы признали Виктора Януковича. В рейтинге президентов он получил 7,1% голосов.
В то же время, почти четверть опрошенных не смогли назвать лучшего президента страны.
Рейтинг президентов Украины от лучшего к самому худшему:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США назвали худшего президента всех времен.
Также "Комментарии" писали, что поляки назвали лучшего президента своей страны.