logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинцы назвали лучшего и худшего президента в истории страны
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы назвали лучшего и худшего президента в истории страны

Зеленский возглавил рейтинг лучших президентов Украины, Янукович – самый плохой.

20 января 2026, 10:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Какой самый лучший президент в истории Украины? На этот вопрос попытался дать ответ опрос, проведенный компанией Active Group совместно с изданием "Политарена". В исследовании украинцев спросили о том, какой из президентов сделал больше всего для развития Украины.

Украинцы назвали лучшего и худшего президента в истории страны

Украинские президенты. Фото из открытых источников

Согласно исследованию Владимир Зеленский стал лучшим президентом Украины. В опросе за него отдали свой голос 24,5% респондентов.

Второе место в рейтинге занял пятый президент Украины Петр Порошенко, поддержанный 17,8% опрошенных. Тройку лидеров замыкает второй президент Украины Леонид Кучма, за которого проголосовали 11,1% респондентов. Далее в списке следуют Виктор Ющенко с результатом 9,7% и первый президент независимой Украины Леонид Кравчук – 7,4%.

Худшим президентом в истории страны украинцы признали Виктора Януковича. В рейтинге президентов он получил 7,1% голосов.

В то же время, почти четверть опрошенных не смогли назвать лучшего президента страны.

"Ответы на вопрос о президенте, сделавшем больше всего для развития Украины, демонстрируют фрагментированную общественную память. Хотя относительно чаще всего упоминаются Владимир Зеленский и Петр Порошенко, более пятой части респондентов затруднились дать ответ. Это свидетельствует об отсутствии устоявшегося положительного политического нарратива, который бы объединял общество вокруг оценки предыдущих периодов государственного развития", — пишет Active Group.

Украинцы назвали лучшего и худшего президента в истории страны - фото 2

Рейтинг президентов Украины от лучшего к самому худшему:

  • — Владимир Зеленский – 24,5%
  • — Петр Порошенко – 17,8%
  • — Леонид Кучма – 11,1%
  • — Виктор Ющенко – 9,7%
  • — Леонид Кравчук – 7,4%
  • — Виктор Янукович – 7,1%
  • — Затрудняюсь ответить – 22,5%

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США назвали худшего президента всех времен.

Также "Комментарии" писали, что поляки назвали лучшего президента своей страны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://activegroup.com.ua/2026/01/19/suspilno-politichni-nastroi-ukrainciv-nedovira-do-institucij-zapit-na-novu-elitu-ta-skepsis-shhodo-politichnix-procesiv/
Теги:

Новости

Все новости