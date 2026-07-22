Вчені визначили найпривабливіші риси чоловічого обличчя: що цінують найбільше

Чітка лінія щелепи, виражене підборіддя та симетричні риси обличчя залишаються головними ознаками чоловічої привабливості. До такого висновку дійшла міжнародна група науковців, яка використала сучасні методи 3D-сканування та математичного аналізу для вивчення сотень людських облич.

Вчені визначили найпривабливіші риси чоловічого обличчя. Фото: magnific

Результати дослідження опубліковані у науковому журналі Progress in Orthodontics під назвою "Вплив форми обличчя на сприйняття привабливості". У ньому взяли участь 601 молодий доброволець. Кожному учаснику виконали високоточне тривимірне сканування обличчя, після чого дослідники позначили 716 цифрових орієнтирів. Це дозволило об'єктивно порівняти форму та пропорції облич без суб'єктивних припущень.

Наступним етапом стала оцінка привабливості. Шестеро незалежних експертів серед яких було троє чоловіків і троє жінок оцінювали кожне обличчя за шкалою від 0 до 100 балів. Після статистичного аналізу вчені змогли визначити риси, які найчастіше асоціювалися з високою оцінкою.

Відскановані обличчя

Як пояснив автор дослідження Георгіос Канавакіс із Національного університету Каподістрії, фізична привабливість має значний вплив на повсякденне життя людини. За його словами, перше враження формується приблизно за одну десяту секунди, а зовнішність нерідко впливає на сприйняття надійності, компетентності та навіть інтелекту співрозмовника.

Дослідження показало, що найбільш привабливими вважаються чоловічі обличчя з чіткою кутастою лінією щелепи, вираженим підборіддям, високими вилицями та гарною симетрією. Саме ці особливості традиційно пов'язують з мужністю. Ці риси спостерігаються у зовнішності таких акторів, як Генрі Кавілла та Девіда Генді.

Однак автори наголошують, що універсальної "формули краси" не існує. Найважливішим чинником є не окрема риса, а гармонійне поєднання всіх елементів обличчя. Саме баланс пропорцій, а не форма підборіддя, носа, губ чи очей окремо, найбільше визначає загальне сприйняття привабливості.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені визначили найпривабливіші риси жіночого обличчя.

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