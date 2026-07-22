logo_ukra

BTC/USD

66327

ETH/USD

1935.13

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.1

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Наука та освіта Вчені визначили найпривабливіші риси чоловічого обличчя: що цінують найбільше
commentss НОВИНИ Всі новини

Вчені визначили найпривабливіші риси чоловічого обличчя: що цінують найбільше

Нове дослідження за участю понад 600 людей показало, які риси чоловічого обличчя більшість людей вважає найпривабливішими.

22 липня 2026, 08:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Чітка лінія щелепи, виражене підборіддя та симетричні риси обличчя залишаються головними ознаками чоловічої привабливості. До такого висновку дійшла міжнародна група науковців, яка використала сучасні методи 3D-сканування та математичного аналізу для вивчення сотень людських облич.

Вчені визначили найпривабливіші риси чоловічого обличчя: що цінують найбільше

Вчені визначили найпривабливіші риси чоловічого обличчя. Фото: magnific

Результати дослідження опубліковані у науковому журналі Progress in Orthodontics під назвою "Вплив форми обличчя на сприйняття привабливості". У ньому взяли участь 601 молодий доброволець. Кожному учаснику виконали високоточне тривимірне сканування обличчя, після чого дослідники позначили 716 цифрових орієнтирів. Це дозволило об'єктивно порівняти форму та пропорції облич без суб'єктивних припущень.

Наступним етапом стала оцінка привабливості. Шестеро незалежних експертів серед яких було троє чоловіків і троє жінок оцінювали кожне обличчя за шкалою від 0 до 100 балів. Після статистичного аналізу вчені змогли визначити риси, які найчастіше асоціювалися з високою оцінкою.

Вчені визначили найпривабливіші риси чоловічого обличчя: що цінують найбільше - фото 2

Відскановані обличчя

Як пояснив автор дослідження Георгіос Канавакіс із Національного університету Каподістрії, фізична привабливість має значний вплив на повсякденне життя людини. За його словами, перше враження формується приблизно за одну десяту секунди, а зовнішність нерідко впливає на сприйняття надійності, компетентності та навіть інтелекту співрозмовника.

Дослідження показало, що найбільш привабливими вважаються чоловічі обличчя з чіткою кутастою лінією щелепи, вираженим підборіддям, високими вилицями та гарною симетрією. Саме ці особливості традиційно пов'язують з мужністю. Ці риси спостерігаються у зовнішності таких акторів, як Генрі Кавілла та Девіда Генді.

Однак автори наголошують, що універсальної "формули краси" не існує. Найважливішим чинником є не окрема риса, а гармонійне поєднання всіх елементів обличчя. Саме баланс пропорцій, а не форма підборіддя, носа, губ чи очей окремо, найбільше визначає загальне сприйняття привабливості.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені визначили найпривабливіші риси жіночого обличчя.

Також "Коментарі" писали про те, як виглядає найсексуальніший чоловік у світі, згідно з наукою.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://link.springer.com/article/10.1186/s40510-026-00617-2
Теги:

Новини

Всі новини