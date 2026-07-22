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Ученые определили самые привлекательные черты мужского лица: что ценят больше всего

Новое исследование с участием более 600 человек показало, какие черты мужского лица большинство людей считают наиболее привлекательными.

22 июля 2026, 08:05
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Slava Kot

Четкая линия челюсти, выраженный подбородок и симметричные черты лица остаются главными признаками мужской привлекательности. К такому выводу пришла международная группа ученых, использовавшая современные методы 3D-сканирования и математического анализа для изучения сотен человеческих лиц.

Ученые определили самые привлекательные черты мужского лица: что ценят больше всего

Ученые определили привлекательные черты мужского лица. Фото: magnific

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Progress in Orthodontics под названием "Влияние формы лица на восприятие привлекательности". В нем приняли участие 601 молодой доброволец. Каждому участнику выполнили высокоточное трехмерное сканирование лица, после чего исследователи обозначили 716 цифровых ориентиров. Это позволило объективно сравнить форму и пропорции лиц без субъективных предположений.

Следующим этапом стала оценка привлекательности. Шесть независимых экспертов среди которых было трое мужчин и трое женщин оценивали каждое лицо по шкале от 0 до 100 баллов. После статистического анализа ученые смогли определить черты, которые чаще всего ассоциировались с высокой оценкой.

Ученые определили самые привлекательные черты мужского лица: что ценят больше всего - фото 2

Отсканированные лица

Как объяснил автор исследования Георгиос Канавакис из Национального университета Каподистрии, физическая привлекательность оказывает значительное влияние на повседневную жизнь человека. По его словам, первое впечатление формируется примерно в одной десятой секунде, а внешность нередко влияет на восприятие надежности, компетентности и даже интеллекта собеседника.

Исследование показало, что наиболее привлекательными считаются мужские лица с четкой угловатой линией челюсти, выраженным подбородком, высокими скулами и хорошей симметрией. Именно эти особенности традиционно связывают с мужеством. Эти черты наблюдаются в облике таких актеров, как Генри Кавилла и Дэвида Генди.

Однако авторы подчеркивают, что универсальной "формулы красоты" не существует. Важнейшим фактором не отдельная черта, а гармоничное сочетание всех элементов лица. Именно баланс пропорций, а не форма подбородка, носа, губ или глаз отдельно, больше всего определяет всеобщее восприятие привлекательности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые определили самые привлекательные черты женского лица.

Также "Комментарии" писали о том, как выглядит самый сексуальный мужчина в мире, согласно науке.



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Источник: https://link.springer.com/article/10.1186/s40510-026-00617-2
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