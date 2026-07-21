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Вчені визначили найпривабливіші риси жіночого обличчя

Науковці за допомогою 3D-сканування визначили риси жіночого обличчя, які більшість людей вважають найпривабливішими.

21 липня 2026, 08:05
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Slava Kot

Хоча давно вважається, що привабливість є справою особистого смаку, нове наукове дослідження показує, що певні риси жіночого обличчя більшість людей сприймають як більш привабливі. Для цього вчені використали сучасні технології 3D-сканування та математичний аналіз сотень облич.

Вчені визначили найпривабливіші риси жіночого обличчя

Вчені назвали найпривабливіші риси жінок. Фото: magnific

Дослідження, результати якого опубліковані у журналі Progress in Orthodontics, охопило 601 молодого дорослого добровольця. Кожному учаснику виконали детальне тривимірне сканування обличчя, після чого дослідники позначили 716 цифрових орієнтирів, що дозволило об'єктивно порівняти геометрію рис без використання суб'єктивних параметрів.

Після цього шість незалежних експертів, до складу яких увійшло троє чоловіків і троє жінок, оцінювали кожне обличчя за шкалою від 0 до 100 балів. Саме ці оцінки допомогли дослідникам встановити, які риси жіночого обличчя найчастіше асоціюються з привабливістю.

"Фізична привабливість впливає на багато аспектів нашого повсякденного життя та відіграє вирішальну роль у повсякденній людській взаємодії. Від першого враження та простих знайомств до професійних можливостей та романтичних стосунків", — сказав автор дослідження Георгіос Канавакіс з Національного університету Каподістрії.

Канавакіс зазначає, що люди формують перше враження буквально за одну десяту секунди, і саме зовнішність часто впливає на сприйняття надійності, компетентності чи інтелекту співрозмовника.

Аналіз показав, що найвищі оцінки отримували жінки зі стрункішими обличчями, виразнішими контурами та меншою повнотою щік. Крім того, найбільш привабливими також виявилися повні губи, вузький ніс з більш виступаючим кінчиком та загалом більш чіткі й гармонійні риси. Ці риси притаманні таким знаменитостям, як Марго Роббі та Ельза Госк, яких вважають одними з найкрасивіших жінок світу.

Водночас науковці підкреслюють, що краса не визначається лише однією "ідеальною" рисою. Найважливішим чинником є гармонійне поєднання всіх елементів обличчя. Саме баланс пропорцій, а не окремий ніс чи форма губ, найбільше впливає на те, наскільки привабливою людина здається іншим.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що наука назвала жінку, яка має майже ідеальне обличчя.

Також "Коментарі" писали про акторку, яку назвали найкрасивішою жінкою у світі.



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Джерело: https://link.springer.com/article/10.1186/s40510-026-00617-2
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