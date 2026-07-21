Ученые определили самые привлекательные черты женского лица

Хотя давно считается, что привлекательность дело личного вкуса, новое научное исследование показывает, что определенные черты женского лица большинство людей воспринимают как более привлекательные. Для этого ученые использовали современные технологии 3D-сканирования и математический анализ сотен лиц.

Ученые назвали наиболее привлекательные черты женщин. Фото: magnific

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Progress in Orthodontics, охватило 601 молодого взрослого добровольца. Каждому участнику выполнили подробное трехмерное сканирование лица, после чего исследователи обозначили 716 цифровых ориентиров, что позволило объективно сравнить геометрию черт без использования субъективных параметров.

После этого шесть независимых экспертов, в состав которых вошли три мужчины и три женщины, оценивали каждое лицо по шкале от 0 до 100 баллов. Именно эти оценки помогли исследователям установить, какие качества женского лица чаще всего ассоциируются с привлекательностью.

"Физическая привлекательность влияет на многие аспекты нашей повседневной жизни и играет решающую роль в повседневном человеческом взаимодействии. От первого впечатления и простых знакомств до профессиональных возможностей и романтических отношений", — сказал автор исследования Георгиос Канавакис из Национального университета Каподистрии.

Канавакис отмечает, что люди формируют первое впечатление буквально за одну десятую секунды, и именно внешность часто оказывает влияние на восприятие надежности, компетентности или интеллекта собеседника.

Анализ показал, что самые высокие оценки получали женщины со стройными лицами, более выразительными контурами и меньшей полнотой щек. Кроме того, наиболее привлекательными также оказались полные губы, узкий нос с более выступающим кончиком и более четкие и гармоничные черты. Эти черты присущи таким знаменитостям, как Марго Робби и Эльза Госк, которых считают одними из самых красивых женщин мира.

В то же время, ученые подчеркивают, что красота не определяется лишь одной "идеальной" чертой. Важнейшим фактором является гармоничное сочетание всех частей лица. Именно баланс пропорций, а не отдельный нос или форма губ, больше всего влияет на то, насколько привлекательным человек кажется другим.

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