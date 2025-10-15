logo_ukra

Вчені визначили максимальний вік, до якого можуть дожити люди
Вчені визначили максимальний вік, до якого можуть дожити люди

Дослідження показало, що абсолютна межа життя людини становить близько 150 років

15 жовтня 2025, 08:33
Автор:
Slava Kot

Попри прориви медицини та науки про старіння, людське тіло має природну межу довголіття. Нові дослідження показують, що навіть за найсприятливіших умов людина не зможе прожити більше ніж 150 років.

Вчені визначили максимальний вік, до якого можуть дожити люди

Вчені з’ясували максимальний вік людини. Фото з відкритих джерел

Як довго може прожити людина

Сучасна медицина дозволила людству досягти небачених раніше результатів, адже очікувана тривалість життя у світі сьогодні становить близько 73 років, і цей показник продовжує зростати. Автор книги "Велика сотня: Новий світ суперстаріння" Вільям Дж. Коул прогнозує, що до 2050 року кількість людей, які доживають до 100 років, збільшиться у вісім разів, а "половина всіх п’ятирічних дітей, які живуть зараз, зможе досягти віку у 100 років".

Та попри ці оптимістичні перспективи, вчені наголошують, що людське тіло не безмежне.

Дослідження, опубліковане у журналі Nature у 2021 році, вказує, що максимальний можливий вік людини становить близько 150 років. Ця межа зумовлена здатністю клітин організму до відновлення. Як виявилося, після певного віку стійкість клітин різко знижується, і тіло більше не може підтримувати життєві функції. Іншими словами, навіть якщо людина ідеально харчується, займається спортом і уникає стресу, біологічний ліміт все одно настане.

Інше дослідження у Nature за 2024 рік свідчать, що навіть за найкращих умов лише 15% жінок і 5% чоловіків можуть дожити до 100 років. Водночас більшість людей навряд чи наблизиться до 150-річного рубежу, адже організм просто не здатен підтримувати життєдіяльність так довго.

Наразі рекорд довголіття належить француженці Жанні Луїзі Кальман, яка прожила 122 роки і 164 дні, померши у 1997 році. Цей рекорд тримається вже понад чверть століття.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені розкрили секрет довголіття 117-річної жінки.

Також "Коментарі" писали, що найстаріший чоловік у світі відсвяткував свій день народження.



