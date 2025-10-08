Найстаріший чоловік у світі відсвяткував свій день народження: скільки йому років

У Бразилії святкували день народження людини, яка увійшла до книги рекордів як найстаріший чоловік на планеті. Жуан Марінью Нето відзначив своє 113-річчя, залишаючись єдиним живим чоловіком, який народився у 1912 році.

Найстаріший чоловік у світі Жуан Марінью Нето. Фото з відкритих джерел

Жуан Марінью Нето народився 5 жовтня 1912 року в родині фермерів у муніципалітеті Марангуапе на північному сході Бразилії. Минулого року Нето був офіційно визнаний найстарішим чоловіком у світі після смерті британця Джона Тіннісвуда, який пішов із життя у віці 112 років. На той момент бразильцеві було 112 років і 52 дні.

У дитинстві він допомагав батькові на полях, де пас худобу, збирав фрукти та працював на фермі. Жуан був двічі одружений. З першою дружиною Жозефою Альбано дос Сантос він виховав четверо дітей: Антоніо, Жозе, Фатіму та Ванду. Жозефа була молодшою за нього на 8 років і померла у 1994 році. Пізніше в Нето народилося ще троє дітей від другої партнерки Антонії Родрігес Моури: Вінісіус, Жарбас і Консейсау.

Наразі у 113-річного рекордсмена шестеро дітей, 22 онуки, 15 правнуків і троє праправнуків. Він живе з родиною, веде спокійне життя і, за словами близьких, має чудову пам’ять і почуття гумору.

Свій день народження Жуан Марінью Нето святкував у колі родини, друзів та журналістів, які приїхали зафіксувати подію. Урочистість відбулася лише через кілька місяців після того, як Жуан привітав найстарішу жінку у світі британку Етель Катерхем, якій у серпні виповнилося 116 років.

Жуан Марінью Нето вітає Етель Катерхем з днем народження

У серпні він кинув виклик 116 річній жінці заявивши, що планує побити її рекорд. Тоді Нету записав відеопривітання, тримаючи плакат із написом "Feliz Aniversário" ("З днем народження"). Представники організації LongeviQuest, що фіксує рекорди довголіття, назвали цей момент першим задокументованим спілкуванням між найстарішими людьми у світі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені розкрили секрет довголіття 117-річної жінки.

Також "Коментарі" писали, що вчені розкрили причину, чому жінки живуть довше за чоловіків.