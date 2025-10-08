Самый старый мужчина в мире отпраздновал свой день рождения: сколько ему лет

В Бразилии праздновали день рождения человека, вошедшего в книгу рекордов как старейший мужчина на планете. Жуан Маринью Нето отметил свое 113-летие, оставаясь единственным живым мужчиной, родившимся в 1912 году.

Самый старый мужчина в мире Жуан Маринью Нето. Фото из открытых источников

Жуан Маринью Нето родился 5 октября 1912 года в семье фермеров в муниципалитете Марангуапе на северо-востоке Бразилии. В прошлом году Нето был официально признан старейшим мужчиной в мире после смерти британца Джона Тиннисвуда, ушедшего из жизни в возрасте 112 лет. На тот момент бразильцу было 112 лет и 52 дня.

В детстве он помогал отцу на полях, где пас скот, собирал фрукты и работал на ферме. Жуан был дважды женат. С первой женой Жозефой Альбано дос Сантос он воспитал четверых детей: Антонио, Жозе, Фатиму и Ванду. Жозефа была младше его на 8 лет и умерла в 1994 году. Позже у Нето родились еще трое детей от второй партнерши Антонии Родригес Моуры: Винисиус, Жарбас и Консейсау.

Сейчас у 113-летнего рекордсмена шестеро детей, 22 внука, 15 правнуков и трое праправнуков. Он живет с семьей, ведет спокойную жизнь и, по словам близких, обладает прекрасной памятью и чувством юмора.

Свой день рождения Жуан Маринью Нето праздновал в кругу семьи, друзей и журналистов, приехавших зафиксировать событие. Торжество состоялось лишь спустя несколько месяцев после того, как Жуан поздравил старейшую женщину в мире британку Этель Катерхэм, которой в августе исполнилось 116 лет.

Жуан Маринью Нето поздравляет Этель Катерхэм с днем рождения

В августе он бросил вызов 116-летней женщине, заявив, что планирует побить ее рекорд. Тогда Нето записал видеопоздравления, держа плакат с надписью "Feliz Aniversário" ("С днем рождения"). Представители организации LongeviQuest, фиксирующей рекорды долголетия, назвали этот момент первым задокументированным общением между самыми старыми людьми в мире.

