logo_ukra

BTC/USD

124879

ETH/USD

4606.72

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Наука та освіта Вчені розкрили причину, чому жінки живуть довше за чоловіків
commentss НОВИНИ Всі новини

Вчені розкрили причину, чому жінки живуть довше за чоловіків

Вчені з’ясували, чому жінки живуть довше за чоловіків. Причина криється у різній генетиці.

5 жовтня 2025, 10:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У всьому світі жінки традиційно живуть довше за чоловіків. За даними ВООЗ, середня тривалість життя становить близько 73 років для жінок і 68 років для чоловіків. В Україні різниця ще відчутніша, адже жінки в середньому живуть 76 років, тоді як чоловіки — 66. Довгий час цю нерівність пояснювали тим, що чоловіки частіше ведуть ризикований спосіб життя, зловживають алкоголем чи курінням. Але нове дослідження доводить, що причина криється у генетиці.

Вчені розкрили причину, чому жінки живуть довше за чоловіків

Чому жінки живуть довше за чоловіків. Фото з відкритих джерел

Міжнародна команда вчених із Німеччини, Данії, Франції, Угорщини та Бельгії проаналізувала дані щодо тривалості життя понад 500 видів ссавців і 600 видів птахів. Результати опублікували у журналі Science Advances. Дослідники виявили, що серед ссавців самки живуть у середньому на 12% довше за самців. Водночас серед птахів ситуація протилежна, адже самці живуть на 5% довше за самок.

Ці результати пояснює так звана "гіпотеза гетерогаметної статі". У чоловіків набір хромосом XY, тоді як у жінок XX. 

"Якщо в Х-хромосомі є мутації, якщо у вас є лише одна копія цієї Х-хромосоми, у вас, по суті, немає резервної копії. Отже, ці мутації зрештою будуть шкідливими та скоротять тривалість життя", — сказав співавтор дослідження Фернандо Кольчеро.

Натомість у жінок друга Х-хромосома працює як резервна копія, компенсуючи можливі пошкодження.

Подібна закономірність спостерігається й у тваринному світі. Наприклад, самки шимпанзе, горил чи бабуїнів часто живуть довше за самців. У птахів ситуація інша, адже самці мають набір ZZ, а самки — ZW. І саме дві однакові хромосоми забезпечують довголіття однієї статі над іншою. 

Таким чином дослідники роблять висновок, що жіноча тривалість життя зумовлена не лише соціальними чи поведінковими чинниками, а й фундаментальною генетичною перевагою. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені розкрили секрет тривалості життя 117-річної жінки.

Також "Коментарі" писали, що вчені випадково виявили новий орган в людському тілі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ady8433
Теги:

Новини

Всі новини