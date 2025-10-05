Вчені розкрили причину, чому жінки живуть довше за чоловіків

У всьому світі жінки традиційно живуть довше за чоловіків. За даними ВООЗ, середня тривалість життя становить близько 73 років для жінок і 68 років для чоловіків. В Україні різниця ще відчутніша, адже жінки в середньому живуть 76 років, тоді як чоловіки — 66. Довгий час цю нерівність пояснювали тим, що чоловіки частіше ведуть ризикований спосіб життя, зловживають алкоголем чи курінням. Але нове дослідження доводить, що причина криється у генетиці.

Чому жінки живуть довше за чоловіків. Фото з відкритих джерел

Міжнародна команда вчених із Німеччини, Данії, Франції, Угорщини та Бельгії проаналізувала дані щодо тривалості життя понад 500 видів ссавців і 600 видів птахів. Результати опублікували у журналі Science Advances. Дослідники виявили, що серед ссавців самки живуть у середньому на 12% довше за самців. Водночас серед птахів ситуація протилежна, адже самці живуть на 5% довше за самок.

Ці результати пояснює так звана "гіпотеза гетерогаметної статі". У чоловіків набір хромосом XY, тоді як у жінок XX.

"Якщо в Х-хромосомі є мутації, якщо у вас є лише одна копія цієї Х-хромосоми, у вас, по суті, немає резервної копії. Отже, ці мутації зрештою будуть шкідливими та скоротять тривалість життя", — сказав співавтор дослідження Фернандо Кольчеро.

Натомість у жінок друга Х-хромосома працює як резервна копія, компенсуючи можливі пошкодження.

Подібна закономірність спостерігається й у тваринному світі. Наприклад, самки шимпанзе, горил чи бабуїнів часто живуть довше за самців. У птахів ситуація інша, адже самці мають набір ZZ, а самки — ZW. І саме дві однакові хромосоми забезпечують довголіття однієї статі над іншою.

Таким чином дослідники роблять висновок, що жіноча тривалість життя зумовлена не лише соціальними чи поведінковими чинниками, а й фундаментальною генетичною перевагою.

