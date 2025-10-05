logo

Ученые раскрыли причину, почему женщины живут дольше мужчин
Ученые раскрыли причину, почему женщины живут дольше мужчин

Ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин. Причина кроется в разной генетике.

5 октября 2025, 10:10
Во всем мире женщины традиционно живут дольше мужчин. По данным ВОЗ, средняя продолжительность жизни составляет около 73 лет для женщин и 68 лет для мужчин. В Украине разница еще более ощутима, ведь женщины в среднем живут 76 лет, тогда как мужчины — 66. Долгое время это неравенство объясняли тем, что мужчины чаще ведут рискованный образ жизни, злоупотребляют алкоголем или курением. Но новое исследование доказывает, что причина кроется в генетике.

Ученые раскрыли причину, почему женщины живут дольше мужчин

Почему женщины живут дольше мужчин. Фото из открытых источников

Международная команда ученых из Германии, Дании, Франции, Венгрии и Бельгии проанализировала данные о продолжительности жизни более 500 видов млекопитающих и 600 птиц. Результаты были опубликованы в журнале Science Advances. Исследователи обнаружили, что среди млекопитающих самки живут в среднем на 12% дольше самцов. В то же время среди птиц ситуация противоположная, ведь самцы живут на 5% дольше самок.

Эти результаты объясняет так называемая "гипотеза гетерогаметного пола". У мужчин набор хромосом XY, в то время как у женщин XX.

"Если в Х-хромосоме есть мутации, если у вас есть одна копия этой Х-хромосомы, у вас, по сути, нет резервной копии. Следовательно, эти мутации в конечном итоге будут вредными и сократят продолжительность жизни", — сказал соавтор исследования Фернандо Кольчеро.

У женщин вторая Х-хромосома работает как резервная копия, компенсируя возможные повреждения.

Подобная закономерность наблюдается и в животном мире. Например, самки шимпанзе, горилл или бабуинов часто живут дольше самцов. У птиц ситуация иная, ведь самцы имеют набор ZZ, а самки – ZW. И именно две одинаковые хромосомы обеспечивают долголетие одного пола над другим.

Таким образом, исследователи делают вывод, что женская продолжительность жизни обусловлена не только социальными или поведенческими факторами, но и фундаментальным генетическим преимуществом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые раскрыли секрет продолжительности жизни 117-летней женщины.

Также "Комментарии" писали, что учёные случайно обнаружили новый орган в человеческом теле.



Источник: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ady8433
