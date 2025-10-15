Ученые определили максимальный возраст, до которого могут дожить люди

Несмотря на прорывы медицины и науки о старении, человеческое тело имеет естественный предел долголетия. Новые исследования показывают, что даже при самых благоприятных условиях человек не сможет прожить более 150 лет.

Ученые выяснили максимальный возраст человека. Фото из открытых источников

Как долго может прожить человек

Современная медицина позволила человечеству добиться невиданных ранее результатов, ведь ожидаемая продолжительность жизни в мире сегодня составляет около 73 лет, и этот показатель продолжает расти. Автор книги "Большая сотня: Новый мир суперстарения" Уильям Дж. Коул прогнозирует, что к 2050 году количество людей, доживающих до 100 лет, увеличится в восемь раз, а "половина всех живущих сейчас пятилетних детей сможет достичь возраста в 100 лет".

Но, несмотря на эти оптимистичные перспективы, ученые подчеркивают, что человеческое тело не безгранично.

Исследование, опубликованное в журнале Nature в 2021 году, показывает, что максимальный возраст человека составляет около 150 лет. Этот предел обусловлен способностью клеток организма к восстановлению. Как выяснилось, после определенного возраста устойчивость клеток резко снижается, и тело больше не может поддерживать жизненные функции. Другими словами, даже если человек идеально питается, занимается спортом и избегает стресса, биологический лимит все равно наступит.

Другое исследование в Nature за 2024 год свидетельствует, что даже в лучших условиях только 15% женщин и 5% мужчин могут дожить до 100 лет. В то же время, большинство людей вряд ли приблизится к 150-летнему рубежу, ведь организм просто не способен поддерживать жизнедеятельность так долго.

В настоящее время рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Луизе Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня, скончавшись в 1997 году. Этот рекорд держится уже более четверти века.

