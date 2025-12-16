Вчені виявили, що люди, народжені в цьому місяці, живуть довше

Народження в певний місяць може впливати не лише на характер чи життєві обставини, а й на тривалість життя. До такого висновку дійшли вчені, які проаналізували великі масиви демографічних та медичних даних. Згідно з результатами кількох міжнародних досліджень, люди, народжені у грудні, статистично частіше доживають до дуже поважного віку.

Люди, народжені в грудні, живуть довше. Фото: ua.depositphotos.com

Одне з досліджень, опубліковане в Journal of Ageing Research, порівнювало дані довгожителів, їхніх братів і сестер, а також подружжя. Аналіз виявив, що люди, народжені в грудні, мають вищу ймовірність дожити до 100 років, ніж ті, хто з’явився на світ в інші місяці.

Науковці наголошують, що йдеться не про фатальну закономірність, а про статистичну тенденцію. За словами дослідників, ключову роль можуть відігравати так звані сезонні фактори. Вони включають рівень сонячного світла, поширеність інфекцій, харчування матері під час вагітності та температурні умови в перші місяці життя немовляти.

Окремі роботи також вказують на додаткові переваги грудневих дітей. Масштабне дослідження за участі понад 1,7 млн людей у США показало, що ті, хто народився в грудні, мають нижчий ризик серцево-судинних захворювань. Інші опитування свідчать, що такі люди рідше скаржаться на перепади настрою, а деякі вчені пов’язують грудневе народження з кращими фізичними показниками в спорті.

Однак вчені застерігають від спрощених висновків. Місяць народження лише один із багатьох чинників, що впливають на здоров’я та довголіття. Спосіб життя, рівень медицини, харчування і фізична активність залишаються визначальними.

