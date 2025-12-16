Ученые обнаружили, что люди, рожденные в этом месяце, живут дольше

Рождение в определенный месяц может влиять не только на характер или жизненные обстоятельства, но и на продолжительность жизни. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие большие массивы демографических и медицинских данных. Согласно результатам нескольких международных исследований люди, рожденные в декабре, статистически чаще доживают до очень почтенного возраста.

Люди, рожденные в декабре, живут подольше. Фото: ua.depositphotos.com

Одно из исследований, опубликованное в Journal of Ageing Research, сравнивало данные долгожителей, их братьев и сестер, а также супругов. Анализ обнаружил, что люди, рожденные в декабре, имеют более высокую вероятность дожить до 100 лет, чем те, кто появился на свет в другие месяцы.

Ученые отмечают, что речь идет не о роковой закономерности, а о статистической тенденции. По словам исследователей, ключевую роль могут играть так называемые сезонные факторы. Они включают в себя уровень солнечного света, распространенность инфекций, питание матери во время беременности и температурные условия в первые месяцы жизни младенца.

Некоторые работы также указывают на дополнительные преимущества декабрьских детей. Масштабное исследование с участием более 1,7 млн человек в США показало, что родившиеся в декабре имеют более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Другие опросы говорят, что такие люди реже жалуются на перепады настроения, а некоторые ученые связывают декабрьское рождение с лучшими физическими показателями в спорте.

Однако ученые предостерегают от упрощенных выводов. Месяц рождения лишь один из многих факторов, влияющих на здоровье и долголетие. Образ жизни, уровень медицины, питание и физическая активность остаются определяющими.

