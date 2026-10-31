Вчені виявили небезпечні зміни в Антарктиді: вони можуть вплинути на весь світ

Антарктида зіткнулася з масштабними змінами, які можуть вплинути не лише на клімат Південної півкулі, а й на всю планету. Через стрімке скорочення площі морського льоду змінюється склад та структура важливої водної маси Південного океану. Про це повідомляє Gizmodo із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Nature.

Антарктида. Фото: з відкритих джерел

Вчені вивчили стан Антарктичної проміжної води (AAIW) – холодного, багатого на кисень шару, розташованого на глибині приблизно 700-1200 метрів. Ця водна маса відіграє важливу роль у глобальній циркуляції океану, переносячи тепло, вуглець, кисень та поживні речовини у бік тропічних регіонів.

Однак зараз фахівці фіксують тривожну тенденцію: вода стає солонішою, щільнішою і поступово опускається глибше. За оцінками дослідників, подібні зміни востаннє відбувалися близько 130 тисяч років тому наприкінці попереднього міжльодовикового періоду. Але тоді цей процес розтягнувся на тисячоліття, тоді як нинішні перетворення відбуваються лише за два десятиліття.

Ключовою причиною вчені вважають скорочення антарктичного морського льоду. До 2015 року його сезонне танення забезпечувало надходження прісної води до Південного океану. Ситуація різко змінилася у 2016 році, коли після рекордних показників 2014-го площа льоду почала стрімко зменшуватися.

Тепер океан отримує менше прісної води, через що підвищується солоність AAIW. Кожне десятиліття показник збільшується приблизно на 0,005 г солі на кілограм води. Незважаючи на невелику цифру, накопичувальний ефект може серйозно змінити океанічну циркуляцію.

Дослідники попереджають: наслідки можуть торкнутися перерозподілу тепла, рівня моря, атмосферної циркуляції, опадів і траєкторій штормів. Більше того, зміни здатні додатково прискорити танення льоду. Таким чином, процеси у Південному океані можуть стати ще одним фактором глобальної зміни клімату.

Читайте також на порталі "Коментарі" — загадка віком 4000 років: що досі не можуть розшифрувати вчені.



