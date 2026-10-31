logo_ukra

BTC/USD

77476

ETH/USD

2249.75

USD/UAH

45.35

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Наука та освіта Вчені виявили небезпечні зміни в Антарктиді: вони можуть вплинути на весь світ
commentss НОВИНИ Всі новини

Вчені виявили небезпечні зміни в Антарктиді: вони можуть вплинути на весь світ

Скорочення морського льоду вже змінює властивості Південного океану

31 жовтня 2026, 16:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Антарктида зіткнулася з масштабними змінами, які можуть вплинути не лише на клімат Південної півкулі, а й на всю планету. Через стрімке скорочення площі морського льоду змінюється склад та структура важливої водної маси Південного океану. Про це повідомляє Gizmodo із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Nature.

Вчені виявили небезпечні зміни в Антарктиді: вони можуть вплинути на весь світ

Антарктида. Фото: з відкритих джерел

Вчені вивчили стан Антарктичної проміжної води (AAIW) – холодного, багатого на кисень шару, розташованого на глибині приблизно 700-1200 метрів. Ця водна маса відіграє важливу роль у глобальній циркуляції океану, переносячи тепло, вуглець, кисень та поживні речовини у бік тропічних регіонів.

Однак зараз фахівці фіксують тривожну тенденцію: вода стає солонішою, щільнішою і поступово опускається глибше. За оцінками дослідників, подібні зміни востаннє відбувалися близько 130 тисяч років тому наприкінці попереднього міжльодовикового періоду. Але тоді цей процес розтягнувся на тисячоліття, тоді як нинішні перетворення відбуваються лише за два десятиліття.

Ключовою причиною вчені вважають скорочення антарктичного морського льоду. До 2015 року його сезонне танення забезпечувало надходження прісної води до Південного океану. Ситуація різко змінилася у 2016 році, коли після рекордних показників 2014-го площа льоду почала стрімко зменшуватися.

Тепер океан отримує менше прісної води, через що підвищується солоність AAIW. Кожне десятиліття показник збільшується приблизно на 0,005 г солі на кілограм води. Незважаючи на невелику цифру, накопичувальний ефект може серйозно змінити океанічну циркуляцію.

Дослідники попереджають: наслідки можуть торкнутися перерозподілу тепла, рівня моря, атмосферної циркуляції, опадів і траєкторій штормів. Більше того, зміни здатні додатково прискорити танення льоду. Таким чином, процеси у Південному океані можуть стати ще одним фактором глобальної зміни клімату.

Читайте також на порталі "Коментарі" — загадка віком 4000 років: що досі не можуть розшифрувати вчені.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.nature.com/articles/s41558-026-02758-y
Теги:

Новини

Всі новини