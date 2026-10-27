Загадка возрастом 4000 лет: что до сих пор не могут расшифровать ученые

На греческом острове Крит хранится одна из самых загадочных археологических находок Европы – Фестский диск. Более четырех тысяч лет назад на его глиняную поверхность нанесли сотни символов, значение которых исследователи не могут надежно установить до сих пор. Об этом пишет Futura-Sciences.

Фестский диск. Фото: из открытых источников

Артефакт обнаружили 3 июля 1908 года во время раскопок минойского дворца в Фесте. Диск диаметром около 16 сантиметров датируют XVII веком до нашей эры. На обеих сторонах знаки расположены по спирали. Всего насчитывается примерно 240 оттисков 45 различных типов.

Особый интерес ученых вызывает технология изготовления. Символы не вырезали по одному, а наносили на влажную глину специальными штампами, после чего диск обжигали. Это делает находку необычной для древних систем письма и поднимает вопросы о том, как создавался текст и для кого он предназначался.

Одна из гипотез предполагает, что знаки представляют собой слоговое письмо. Среди других версий – религиозный гимн, молитва древнему божеству, календарь, игровой предмет или послание на неизвестном языке. Однако ни одна из трактовок не получила убедительного подтверждения.

Главная трудность заключается в отсутствии других текстов с такой же системой знаков. Без сопоставимых надписей исследователям сложно определить язык и проверить предполагаемые значения символов.

Существуют и сомнения в подлинности диска. В 2008 году историк Джером Айзенберг предположил, что артефакт мог быть изготовлен археологом Луиджи Пернье, руководившим раскопками. Но эта версия также не получила общепринятого доказательства. Другие находки керамики со штампованными знаками и минойских печатей, напротив, усилили аргументы в пользу связи диска с древней культурой Крита.

В 2014 году два лингвиста заявили, что распознали в символах молитву минойской богине-матери, однако убедительных доказательств расшифровки не представили.

Сегодня Фестский диск хранится в Археологическом музее Ираклиона. Он остается редким свидетельством древней культуры, чье послание человечество пока так и не смогло прочитать.

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