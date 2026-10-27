Загадка віком 4000 років: що досі не можуть розшифрувати вчені

На грецькому острові Крит зберігається одна із найзагадковіших археологічних знахідок Європи – Фестський диск. Понад чотири тисячі років тому на його глиняну поверхню нанесли сотні символів, значення яких дослідники не можуть надійно встановити досі. Про це пише Futura-Sciences.

Фестийський диск. Фото: із відкритих джерел

Артефакт виявили 3 липня 1908 року під час розкопок мінойського палацу у Фесті. Диск діаметром близько 16 сантиметрів датують XVII століттям до нашої ери. По обидва боки знаки розташовані по спіралі. Усього налічується приблизно 240 відбитків 45 різних типів.

Особливу цікавість вчених викликає технологія виготовлення. Символи не вирізали по одному, а наносили на вологу глину спеціальними штампами, після чого обпікали диск. Це робить знахідку незвичайною для стародавніх систем письма та порушує питання про те, як створювався текст і для кого він призначався.

Одна з гіпотез припускає, що знаки є складовим листом. Серед інших версій – релігійний гімн, молитва стародавньому божеству, календар, ігровий предмет або послання невідомою мовою. Однак жодне з трактувань не одержало переконливого підтвердження.

Головна труднощі полягає у відсутності інших текстів із такою самою системою знаків. Без порівнянних написів дослідникам важко визначити мову і перевірити ймовірні значення символів.

Існують і сумніви щодо справжності диска. 2008 року історик Джером Айзенберг припустив, що артефакт міг бути виготовлений археологом Луїджі Перньє, який керував розкопками. Але ця версія також не отримала загальноприйнятого доказу. Інші знахідки кераміки зі штампованими знаками та мінойських печаток, навпаки, посилили аргументи на користь зв'язку диска із давньою культурою Криту.

У 2014 році два лінгвісти заявили, що розпізнали у символах молитву мінойської богині-матері, проте переконливих доказів розшифровки не надали.

Сьогодні Фестський диск зберігається в Археологічному музеї Іракліону. Він залишається рідкісним свідченням стародавньої культури, чиє послання людство поки що так і не змогло прочитати.

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