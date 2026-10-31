Ученые обнаружили опасные изменения в Антарктиде: они могут повлиять на весь мир

Антарктида столкнулась с масштабными изменениями, которые могут повлиять не только на климат Южного полушария, но и на всю планету. Из-за стремительного сокращения площади морского льда меняется состав и структура важной водной массы Южного океана. Об этом сообщает Gizmodo со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature.

Антарктида. Фото: из открытых источников

Ученые изучили состояние Антарктической промежуточной воды (AAIW) – холодного, богатого кислородом слоя, расположенного на глубине примерно 700-1200 метров. Эта водная масса играет важную роль в глобальной циркуляции океана, перенося тепло, углерод, кислород и питательные вещества в сторону тропических регионов.

Однако сейчас специалисты фиксируют тревожную тенденцию: вода становится более соленой, плотной и постепенно опускается глубже. По оценкам исследователей, подобные изменения в последний раз происходили около 130 тысяч лет назад, в конце предыдущего межледникового периода. Но тогда этот процесс растянулся на тысячелетия, тогда как нынешние преобразования происходят всего за два десятилетия.

Ключевой причиной ученые считают сокращение антарктического морского льда. До 2015 года его сезонное таяние обеспечивало поступление пресной воды в Южный океан. Ситуация резко изменилась в 2016 году, когда после рекордных показателей 2014-го площадь льда начала стремительно уменьшаться.

Теперь океан получает меньше пресной воды, из-за чего повышается соленость AAIW. Каждое десятилетие показатель увеличивается примерно на 0,005 грамма соли на килограмм воды. Несмотря на небольшую цифру, накопительный эффект может серьезно изменить океаническую циркуляцию.

Исследователи предупреждают: последствия могут затронуть перераспределение тепла, уровень моря, атмосферную циркуляцию, осадки и траектории штормов. Более того, изменения способны дополнительно ускорить таяние льда. Таким образом, процессы в Южном океане могут стать еще одним фактором глобального изменения климата.

Читайте также на портале "Комментарии" — загадка возрастом 4000 лет: что до сих пор не могут расшифровать ученые.



