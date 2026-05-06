Вчені відтворили парфуми першої жінки-парфумерки: аромату понад 3200 років

Міжнародна команда дослідників змогла відтворити один з найдавніших відомих ароматів людства. Це парфуми, які були створені понад 3200 років тому жінкою на ім’я Таппуті. Її вважають першою у світі жінкою-хіміком і першою відомою виробницею парфумів.

Вчені відтворили парфуми першої жінки-парфумерки.

Проєкт вчених базувався на клинописних табличках, датованих приблизно 1200 роком до нашої ери. Саме на них Таппуті залишила рецепти та опис технології виготовлення ароматів стародавньою аккадською мовою. Таблички були знайдені археологами під час розкопок на півдні сучасної Туреччини.

Ім’я жінки-парфумерки записане як Таппуті-Белатекалім. Друга частина імені перекладається як "жінка-наглядачка палацу", що свідчить про її високий статус при дворі.

Щоб відтворити стародавній запах, науковці ретельно проаналізували записи та реконструювали процес виробництва. Згідно з текстами Тапуті, до складу парфумів входили квіти, рослинні олії, мирра, спеції, бальзами, аїр, хрін та інші природні компоненти.

Як вказують вчені, Таппуті використовувала доволі складну для свого часу технологію: змішувала інгредієнти з водою чи розчинниками, переганяла суміш і неодноразово фільтрувала її для отримання чистішого та стійкішого аромату. Фактично йдеться про ранні форми хімічних процесів, які застосовуються в парфумерії й сьогодні.

Дослідники зазначають, що їм уже вдалося повністю реконструювати один зі стародавніх месопотамських ароматів, хоча робота над іншими формулами триває. Таким чином, це відкриття допомагає краще зрозуміти рівень розвитку науки в Месопотамії та роль жінок у давніх цивілізаціях.

