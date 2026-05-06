Ученые воспроизвели духи первой женщины-парфюмерки: аромату более 3200 лет

Международная команда исследователей смогла воспроизвести один из самых древних известных ароматов человечества. Это духи, созданные более 3200 лет назад женщиной по имени Таппути. Ее считают первой в мире женщиной-химиком и первой известной производителем духов.

Ученые воспроизвели духи первой женщины-парфюмерки. Фото из открытых источников

Проект ученых базировался на клинописных табличках, датированных примерно 1200 годом до н. э. Именно на них Таппути оставила рецепты и описание технологии изготовления ароматов на древнем аккадском языке. Таблички были найдены археологами при раскопках на юге современной Турции.

Имя женщины-парфюмерки записано как Таппути-Белатекалим. Вторая часть имени переводится как "женщина-смотритель дворца", что свидетельствует о ее высоком статусе при дворе.

Чтобы воспроизвести древний запах, ученые тщательно проанализировали записи и реконструировали процесс производства. Согласно текстам Тапути, в состав духов входили цветы, растительные масла, мирры, специи, бальзамы, аир, хрен и другие природные компоненты.

Как указывают ученые, Таппути использовала достаточно сложную для своего времени технологию: смешивала ингредиенты с водой или растворителями, перегоняла смесь и неоднократно фильтровала ее для получения более чистого и устойчивого аромата. Фактически речь идет о ранних формах химических процессов, применяемых в парфюмерии и сегодня.

Исследователи отмечают, что им удалось полностью реконструировать один из древних месопотамских ароматов, хотя работа над другими формулами продолжается. Таким образом это открытие помогает лучше понять уровень развития науки в Месопотамии и роль женщин в древних цивилизациях.

