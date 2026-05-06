Археологи в Іспанії знайшли найбільший римський фалос у світі

Slava Kot
Археологи в Іспанії повідомили про незвичайну знахідку, яка може переписати уявлення про символіку Давнього Риму. Під час розкопок на території Ель-Ігерон було виявлено кам’яну скульптуру фалоса довжиною близько 46 сантиметрів. За оцінками дослідників, це може бути найбільше подібне зображення, знайдене на сьогодні.
Найбільший римський фалос. Фото: Historical Museum of Nueva Carteya
Знахідка у вигляді фалоса розташована неподалік міста Нуева-Картея і датується періодом, коли територія перейшла від іберійського поселення до контролю Риму після 206 року до н.е. Саме в цей час римська культура почала активно впливати на місцеві традиції та архітектуру.
Фалос у давньоримській культурі мав не лише символічне, а й практичне значення. Його зображення використовували як оберіг. Вважалося, що він здатен відганяти злих духів, невдачі та "пристріт". Саме тому подібні різьблення часто розміщували на фасадах будівель, у громадських місцях і на перехрестях, які вважалися потенційно небезпечними з погляду надприродних сил.
Фахівці також припускають, що скульптура могла бути встановлена у публічному місці з метою захисту громади або як елемент ритуальної символіки. Подібні артефакти дають змогу краще зрозуміти світогляд давніх римлян, у якому поєднувалися віра, повсякденність і магічне мислення.
