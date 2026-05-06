Археологи в Испании нашли самый большой римский фаллос в мире

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Археологи в Испании сообщили о необычной находке, которая может переписать представление о символике Древнего Рима. Во время раскопок на территории Эль-Игерона была обнаружена каменная скульптура фаллоса длиной около 46 сантиметров. По оценкам исследователей, это может быть наиболее подобное изображение, найденное на сегодняшний день.
Самый большой римский фаллос. Фото: Historical Museum of Nueva Carteya
Находка в виде фаллоса расположена недалеко от города Нуэва-Картея и датируется периодом, когда территория перешла от иберийского поселения к контролю Рима после 206 года до н. э. Именно в это время римская культура активно влияла на местные традиции и архитектуру.
Фаллос в древнеримской культуре имел не только символическое, но и практическое значение. Его изображение использовалось как оберег. Считалось, что он способен отгонять злых духов, неудачи и сглаза. Именно поэтому подобные резьбы часто размещали на фасадах зданий, в общественных местах и на перекрестках, которые считались потенциально опасными с точки зрения сверхъестественных сил.
Специалисты также предполагают, что скульптура могла быть установлена в публичном месте для защиты общины или как элемент ритуальной символики. Подобные артефакты позволяют лучше понять мировоззрение древних римлян, в котором сочетались вера, обыденность и магическое мышление.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии бесследно исчез фаллос длиной в два метра.
Также "Комментарии" писали, что археологи нашли зловещее послание людям будущего в развалинах погибшей цивилизации.