Археологи в Испании нашли самый большой римский фаллос в мире

Археологи в Испании сообщили о необычной находке, которая может переписать представление о символике Древнего Рима. Во время раскопок на территории Эль-Игерона была обнаружена каменная скульптура фаллоса длиной около 46 сантиметров. По оценкам исследователей, это может быть наиболее подобное изображение, найденное на сегодняшний день.

Самый большой римский фаллос. Фото: Historical Museum of Nueva Carteya

Находка в виде фаллоса расположена недалеко от города Нуэва-Картея и датируется периодом, когда территория перешла от иберийского поселения к контролю Рима после 206 года до н. э. Именно в это время римская культура активно влияла на местные традиции и архитектуру.

Фаллос в древнеримской культуре имел не только символическое, но и практическое значение. Его изображение использовалось как оберег. Считалось, что он способен отгонять злых духов, неудачи и сглаза. Именно поэтому подобные резьбы часто размещали на фасадах зданий, в общественных местах и на перекрестках, которые считались потенциально опасными с точки зрения сверхъестественных сил.

"Этот фаллос чрезвычайно велик", — сказал директор Исторического музея Нуэва-Картея археолог Андрес Ролдан Диас и добавил, что "пока мы исследуем, был ли раньше найден фаллос подобных размеров".

Специалисты также предполагают, что скульптура могла быть установлена в публичном месте для защиты общины или как элемент ритуальной символики. Подобные артефакты позволяют лучше понять мировоззрение древних римлян, в котором сочетались вера, обыденность и магическое мышление.

