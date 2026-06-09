Вчені спекли хліб на заквасці з дріжджів, знайдених у 5000-річній мумії

У світі науки з’явився експеримент, який поєднав археологію, мікробіологію та кулінарію. Дослідники спекли хліб на заквасці, використовуючи дріжджі, знайдені в останках Етці, який є однієї з найвідоміших мумій у світі.

Мумія Етці. Фото: Музей археології Південного Тіролю/Eurac Research/Marion Lafogler/Reuters

Етці був знайдений у 1991 році в Альпах на кордоні Італії та Австрії та вже понад три десятиліття залишається унікальним об’єктом досліджень. Його тіло, одяг та вміст шлунка дали вченим дані про життя людей в Європі бронзової доби.

Нещодавно команда з інституту Eurac Research виявила на зразках мумії Етці життєздатні штами дріжджів. Їм вдалося використати їх для випікання хліба.

"Зрештою, ми отримали цілком нормальне тісто, яке піднялося протягом 24 годин, практично як зі звичайними дріжджами. Ми зробили з нього справді гарне тісто. Я ніколи раніше не пік хліб, і це було помітно. Тож результат точно мав потенціал для покращення. Але, як я вже казав, це були наші найперші експерименти", — сказав мікробіолог Мохамед Сархан.

Як вказує дослідник, відновлення давніх мікроорганізмів відкриває нові горизонти для науки. За словами вчених, ці дріжджі могли перебувати у стані спокою понад п’ять тисяч років, зберігшись у льоді після смерті Етці.

Тепер команда націлилася на щось значно амбітніше. Окрім хліба, вони хочуть дослідити, що ще можуть виробляти ці стародавні мікроорганізми. Серед можливих напрямів вчені пропонують використати давні дріжджі для виробництва пива та інших ферментованих продуктів.

"Ми хочемо продовжити цю роботу та залучити до цього процесу спеціалізовані дослідницькі групи з харчового сектору. Хліб наразі є одним з очевидних застосувань, які ми розглядаємо; ще одним є пиво", – сказав Сархан.

Попри нові відкриття, сам Етці залишається загадкою. Археологи досі досліджують обставини його смерті, яка, ймовірно, настала внаслідок поранення стрілою.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що ДНК крижаної людини Етці вказала на зниклих предків, які не мають аналогів на Землі.

Також "Коментарі" писали про те, як виглядали перші європейці. Вчені відтворили обличчя 45000-річної жінки.