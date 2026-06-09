Ученые испекли хлеб на закваске из дрожжей, найденных в 5000-летней мумии

В мире науки появился эксперимент, объединивший археологию, микробиологию и кулинарию. Исследователи испекли хлеб на закваске, используя дрожжи, найденные в останках Этци, который является одной из самых известных мумий в мире.

Мумия Этци. Фото: Музей археологии Южного Тироля/Eurac Research/Marion Lafogler/Reuters

Этци был найден в 1991 году в Альпах на границе Италии и Австрии и уже более трех десятилетий остается уникальным объектом исследований. Его тело, одежда и содержимое желудка дали ученым данные о жизни людей в Европе бронзового века.

Недавно команда из института Eurac Research обнаружила на образцах мумии Этцы жизнеспособные штаммы дрожжей. Им удалось извлечь их и использовать для выпечки хлеба.

"В конце концов мы получили вполне нормальное тесто, которое поднялось в течение 24 часов, практически как с обычными дрожжами. Мы сделали из него действительно хорошее тесто. Я никогда раньше не пек хлеб, и это было заметно. Так что результат точно имел потенциал для улучшения. Но, как я уже говорил, это были наши первые эксперименты", — сказал микробиолог Мохамед Сархан.

Как указывает исследователь, восстановление древних микроорганизмов открывает новые горизонты для науки. По словам ученых, эти дрожжи могли находиться в состоянии покоя более пяти тысяч лет, сохранившись во льду после смерти Этци.

Теперь команда нацелилась на что-то гораздо более амбициозное. Кроме хлеба они хотят исследовать, что еще могут производить эти древние микроорганизмы. Среди возможных направлений ученые предлагают использовать древние дрожжи для производства пива и других ферментированных продуктов.

"Мы хотим продолжить эту работу и привлечь к этому процессу специализированные исследовательские группы по пищевому сектору. Хлеб является одним из очевидных применений, которые мы рассматриваем; еще одним является пиво", – сказал Сархан.

Несмотря на новые открытия, сам Этци остается загадкой. Археологи до сих пор исследуют обстоятельства его смерти, которая, вероятно, наступила в результате ранения стрелой.

Ранее портал "Кометнари" сообщал, что ДНК ледяного человека Этци указала на пропавших предков, не имеющих аналогов на Земле.

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