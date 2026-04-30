Вчені розкрили таємницю загадкового явища 1831 року: чому Сонце раптово стало синім

Майже два століття науковці намагалися пояснити дивне явище 1831 року, коли Сонце раптово набуло незвичного блакитного відтінку, а клімат на планеті різко змінився. Тепер дослідники заявляють, що цю загадку нарешті розкрито.

Синє Сонце. Фото: НАСА

Дослідники виявили маловідоме, але потужне виверження вулкана Zav-1 на острові Сімушир у Курильському архіпелазі, яке стало причиною глобальних атмосферних змін. Результати роботи вчених опубліковані в Proceedings of the National Academy of Sciences свідчать, що під час виверження у стратосферу потрапили величезні обсяги сірки. Вона утворила щільну завісу аерозолів, які відбивали сонячне світло та змінювали його спектр. Саме тому очевидці того часу описували Сонце як блакитне, синє, зеленувате або фіолетове.

Наслідки виверження були значними для світу. У Європі та Північній Америці спостерігалися різке похолодання та неврожаї. За оцінками вчених, температура у Північній півкулі знизилася на 1 градус упродовж кількох років після катастрофи.

Щоб встановити джерело аномалії, дослідники проаналізували крижані керни з Гренландії та Антарктиди. Виявлені мікроскопічні частинки вулканічного скла збіглися з хімічним складом попелу на Сімуширі. Додаткові методи, зокрема ізотопний аналіз, підтвердили, що виверження сталося саме влітку 1831 року.

За масштабами ця подія порівнюється з виверженням вулкана Пінатубо у 1991 році, яке також спричинило глобальне похолодання. Однак на відміну від Пінатубо, виверження Zav-1 тривалий час залишалося поза увагою науки.

Дослідники наголошують, що навіть маловідомі вулканічні катастрофи можуть мати серйозні наслідки для клімату Землі. Їх відкриття допомагає краще зрозуміти, як подібні події впливають на глобальні погодні системи, від температур до мусонів.

