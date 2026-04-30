Ученые раскрыли тайну загадочного явления 1831: почему Солнце внезапно стало синим

Почти два века ученые пытались объяснить странное явление 1831 года, когда Солнце внезапно приобрело необычный голубой оттенок, а климат на планете резко изменился. Теперь исследователи заявляют, что эта загадка наконец раскрыта.

Голубое солнце. Фото: НАСА

Исследователи обнаружили малоизвестное, но мощное извержение вулкана Zav-1 на острове Симушир в Курильском архипелаге, которое явилось причиной глобальных атмосферных изменений. Результаты работы ученых, опубликованные в Proceedings of the National Academy of Sciences, свидетельствуют, что во время извержения в стратосферу попали огромные объемы серы. Она образовала плотный занавес аэрозолей, отражающих солнечный свет и изменявший его спектр. Именно поэтому очевидцы того времени описывали Солнце как голубое, синее, зеленое или фиолетовое.

Последствия извержения были значительны для мира. В Европе и Северной Америке наблюдалось резкое похолодание и неурожаи. По оценкам ученых, температура в Северном полушарии снизилась на 1 градус в течение нескольких лет после крушения.

Чтобы установить источник аномалии, исследователи проанализировали ледяные керны из Гренландии и Антарктиды. Обнаруженные микроскопические частицы вулканического стекла совпали с химическим составом пепла на Симушире. Дополнительные методы, в том числе изотопный анализ, подтвердили, что извержение произошло именно летом 1831 года.

По масштабам это событие сравнивается с извержением вулкана Пинатубо в 1991 году, которое также привело к глобальному похолоданию. Однако в отличие от Пинатубо, извержение Zav-1 долгое время оставалось без внимания науки.

Исследователи отмечают, что даже малоизвестные вулканические катастрофы могут иметь серьезные последствия для климата Земли. Их открытие помогает лучше понять, как подобные события влияют на глобальные погодные системы, от температур до муссонов.

