Ілон Маск хоче закрити Сонце, щоб врятувати людство від катастрофи

Ілон Маск запропонував ідею, яка звучить як сюжет науково-фантастичного фільму "Матриця". Цього разу засновник SpaceX і Tesla заговорив про можливість закрити Сонця. За його словами, можна встановити контроль за кількістю сонячного світла, що досягає Землі, за допомогою штучних супутників і таким чином зупинити глобальне потепління.

Ілон Маск хоче закрити Сонце. Фото з відкритих джерел

Ілон Маск на платформі X заявив, що орбітальні дзеркала в космосі зможуть допомогти відбити частину сонячного випромінювання назад у космос. За його словами така технологія дозволила б охолодити планету без втручання в земну атмосферу.

"Велике угруповання супутників на основі штучного інтелекту зможе запобігти глобальному потеплінню, регулюючи кількість сонячної енергії, що досягає Землі", — написав Маск та додав, що зміни можуть бути мінімальними, але вплив значним.

Ідея, яку просуває Маск, має назву "управління сонячною радіацією" (SRM, Solar Radiation Management). Це один із напрямів кліматичної геоінженерії, що передбачає технологічне "керування" кліматом шляхом контролю над сонячною енергією. Попри футуристичність ідеї, вчені попереджають, що втручання в баланс сонячного випромінювання може мати непередбачувані наслідки.

"Промінь світла, відбитий від цих супутників, був би дуже інтенсивним, у чотири рази яскравішим за повний місяць, а супутники летіли б у формації з багатьох об’єктів. Це вплине на дику природу в безпосередньо освітленій зоні, а також, через атмосферне розсіювання, на навколишні райони", — попереджає астроном обсерваторії Сільверадо-Гіллз Джон Берентін.

Крім цього, будь-яка помилка в обчисленнях або технічний збій можуть порушити кліматичні системи, зокрема спровокувати зміну кількості опадів, мусони або напрямки вітрів. Такі збої потенційно здатні спричинити посухи або повені на цілих континентах.

