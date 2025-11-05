В океані утворилася гігантська діра, яка приховує жахливу правду

Велика блакитна діра біля узбережжя Белізу одне з найвражаючих природних утворень планети. Однак, нещодавнє дослідження показало, що це не просто диво природи, а й джерело даних про кліматичні зміни, які можуть загрожувати всьому світу.

Велика блакитна діра. Фото з відкритих джерел

Велика блакитна діра сформувалася наприкінці останнього льодовикового періоду, коли підняття рівня океану затопило стародавні печери. Вона має ширину 300 метрів, глибину 125 метрів і розташована за 100 км від узбережжя Белізу та входить до складу Белізького Бар’єрного рифу — об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО.

Сьогодні Велика блакитна діра стала популярним місцем для дайвінгу, де мешкають десятки видів акул, зокрема рифові, молотоголові та бичачі. Крім туристів, вона також зацікавила й вчених з Університету Гете у Франкфурті, які вирішили детальніше дослідити її у 2022 році. Вони взяли з дна діри 30-метровий осадовий керн для аналізів.

"Цей осадовий керн з Великої блакитної діри найдовший безперервний запис штормової активності в історії спостережень", — зазначили автори дослідження.

Аналіз зразка показав, що протягом останніх 5700 років над цим регіоном проходило в середньому від 4 до 16 тропічних штормів на століття. Однак частота та інтенсивність штормів неухильно зростали, і значно зросли за останні два десятиліття.

За словами дослідників цей процес безпосередньо пов’язаний зі зміною клімату. Якщо тенденція збережеться, до кінця 21 століття регіон може пережити до 45 ураганів за 100 років, що утричі більше, ніж у середньому щовіку у минулі тисячоліття. Вчені пов’язують таку різку зміну з одним фактором – діяльністю людини. Таким чином дослідники знайшли ще один доказ впливу людини на зміну клімату, яке спричинене глобальним потеплінням.

