В океане образовалась гигантская дыра, скрывающая ужасную правду

Большая голубая дыра у побережья Белиза – одно из самых впечатляющих природных образований планеты. Однако недавнее исследование показало, что это не просто чудо природы, но и источник данных о климатических изменениях, которые могут угрожать всему миру.

Большая голубая дыра. Фото из открытых источников

Большая голубая дыра сформировалась в конце последнего ледникового периода, когда поднятие уровня океана затопило древние пещеры. Она имеет ширину 300 метров, глубину 125 метров и расположена в 100 км от побережья Белиза и входит в состав Белизского Барьерного рифа – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сегодня Большая голубая дыра стала популярным местом для дайвинга, где обитают десятки видов акул, в том числе рифовые, молотоголовые и бычьи. Кроме туристов, она также заинтересовала и ученых из Университета Гете во Франкфурте, решивших подробнее исследовать ее в 2022 году. Они взяли со дна дыры 30-метровый осадочный керн для анализов.

"Этот осадочный керн из Большой голубой дыры — самая длинная непрерывная запись штормовой активности в истории наблюдений", — отметили авторы исследования.

Анализ образца показал, что за последние 5700 лет над этим регионом проходило в среднем от 4 до 16 тропических штормов в век. Однако частота и интенсивность штормов неуклонно возрастали и значительно выросли за последние два десятилетия.

По словам исследователей, этот процесс напрямую связан с изменением климата. Если тенденция сохранится, к концу 21 века регион может пережить до 45 ураганов за 100 лет, что в три раза больше, чем в среднем за века в прошлом тысячелетии. Ученые связывают такое резкое изменение с одним фактором – деятельностью человека. Таким образом исследователи нашли еще одно доказательство влияния человека на изменение климата, вызванное глобальным потеплением.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые назвали животных, рискующих исчезнуть навсегда из-за глобального потепления.

Также "Комментарии" писали, как изменение климата повлияет на экономику Украины и мира в ближайшие 25 лет.