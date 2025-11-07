Илон Маск хочет закрыть Солнце, чтобы спасти человечество от катастрофы

Илон Маск предложил идею, звучащую как сюжет научно-фантастического фильма "Матрица". В этот раз основатель SpaceX и Tesla заговорил о возможности закрыть Солнце. По его словам, можно установить контроль за количеством достигающего Земли солнечного света с помощью искусственных спутников и таким образом остановить глобальное потепление.

Илон Маск хочет закрыть Солнце. Фото из открытых источников

Илон Маск на платформе X заявил, что орбитальные зеркала в космосе смогут помочь отразить часть солнечного излучения обратно в космос. По его словам, такая технология позволила бы охладить планету без вмешательства в земную атмосферу.

"Большая группировка спутников на основе искусственного интеллекта сможет предотвратить глобальное потепление, регулируя количество солнечной энергии, достигающей Земли", — написал Маск и добавил, что изменения могут быть минимальными, но влияние значительным.

Идея, продвигаемая Масками, называется "управление солнечной радиацией" (SRM, Solar Radiation Management). Это одно из направлений климатической геоинженерии, предусматривающей технологическое "управление" климатом путем контроля солнечной энергии. Несмотря на футуристичность идеи, ученые предупреждают, что вмешательство в баланс солнечного излучения может иметь непредсказуемые последствия.

"Луч света, отраженный от этих спутников, был бы очень интенсивным, в четыре раза ярче полнолуния, а спутники летели бы в формации из многих объектов. Это повлияет на дикую природу в непосредственно освещенной зоне, а также, через атмосферное рассеяние, на окружающие районы", — предупреждает астроном обсерватории Сильверадо-Гиллз Джон Берентин.

Кроме этого, любая ошибка в вычислениях или технический сбой могут нарушить климатические системы, в частности спровоцировать изменение количества осадков, муссонов или направлений ветров. Такие сбои потенциально способны повлечь засухи или наводнения на целых континентах.

