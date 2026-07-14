Вчені пояснили, чому всі блакитноокі люди походять від однієї людини

Блакитні очі можуть мати набагато спільніше походження, ніж здається на перший погляд. За словами доцентки кафедри еволюційної генетики Мелісси Ілардо, усі сучасні люди з блакитними очима, ймовірно, є нащадками однієї людини, в якої тисячі років тому сталася унікальна генетична мутація.

Як з'явилися блакитні очі. Фото: magnific

Науковиця Мелісси Ілардо в подкасті нейробіолога Ендрю Губермана назвала один зі своїх "улюблених генетичних фактів". Вона пояснила, що спочатку всі люди мали карі очі, а блакитний колір з'явився лише після випадкової зміни в ДНК однієї людини.

"Усі люди з блакитними очима походять від однієї людини. В певний момент історії людства в однієї людини змінився колір очей. І просто дивовижно уявити цю людину, яка вперше мала блакитні очі", — сказала Ілардо.

Цю теорію підтверджують і дослідження вчених із Копенгагенського університету. Вони проаналізували ДНК людей із блакитними очима з різних країн, зокрема Данії, Туреччини та Йорданії, і виявили, що всі вони мають однакову генетичну мутацію.

Професор Ганс Айберг пояснив, що зміни торкнулися гена OCA2, який відповідає за вироблення пігменту меланіну. Генетична мутація фактично "вимкнула" механізм, який забезпечував карий колір очей, унаслідок чого з'явилися блакитні очі.

"Спочатку в усіх нас були карі очі. Але генетична мутація, що вплинула на ген OCA2 у наших хромосомах, призвела до створення "перемикача", який буквально "вимкнув" здатність мати карі очі. Всі вони успадкували один і той самий перемикач у точно одному й тому ж місці своєї ДНК", — пояснив Айсберг.

На думку Мелісси Ілардо, ця особливість поширилася серед наступних поколінь, імовірно, тому, що вона сприймалася як незвичайна та приваблива.

Дослідники припускають, що перша людина з блакитними очима жила приблизно 6-10 тисяч років тому. Саме від неї сучасні носії цієї рідкісної риси могли успадкувати однакову генетичну зміну. Однак науковці наголошують, що йдеться про дуже давнього спільного предка, тому блакитноокі люди не є близькими родичами, і їх об'єднує лише одна мутація, що виникла багато тисячоліть тому.

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