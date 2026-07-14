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Ученые объяснили, почему все голубоглазые люди произошли от одного человека

Ученые раскрыли тайну появления голубых глаз. Исследование ДНК показало, что они имеют одного общего предка.

14 июля 2026, 08:05
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Slava Kot

Голубые глаза могут иметь гораздо более общее происхождение, чем кажется на первый взгляд. По словам доцента кафедры эволюционной генетики Мелиссы Иллардо, все современные люди с голубыми глазами, вероятно, являются потомками одного человека, у которого тысячи лет назад произошла уникальная генетическая мутация.

Ученые объяснили, почему все голубоглазые люди произошли от одного человека

Как появились голубые глаза. Фото: magnific

Ученая Мелиссы Иллардо в подкасте нейробиолога Эндрю Губермана назвала один из своих "любимых генетических фактов". Она объяснила, что сначала у всех людей были карие глаза, а голубой цвет появился только после случайного изменения в ДНК одного человека.

"Все люди с голубыми глазами происходят от одного человека. В определенный момент истории человечества у одного человека изменился цвет глаз. И просто удивительно вообразить этого человека, который впервые имел голубые глаза", — сказала Иллардо.

Эту теорию подтверждают и исследования учёных из Копенгагенского университета. Они проанализировали ДНК людей с голубыми глазами из разных стран, включая Данию, Турцию и Иорданию, и обнаружили, что все они имеют одинаковую генетическую мутацию.

Профессор Ганс Айберг объяснил, что изменения коснулись гена OCA2, отвечающего за выработку пигмента меланина. Генетическая мутация фактически "выключила" механизм, обеспечивавший карий цвет глаз, в результате чего появились голубые глаза.

"Сначала у всех нас были карие глаза. Но генетическая мутация, повлиявшая на ген OCA2 в наших хромосомах, привела к созданию "переключателя", который буквально "выключил" способность иметь карие глаза. Все они унаследовали один и тот же переключатель в точно одном и том же месте своей ДНК", — пояснил Айс.

По мнению Мелиссы Иллардо, эта особенность распространилась среди следующих поколений, вероятно, потому, что она воспринималась как необычная и привлекательная.

Исследователи предполагают, что первый человек с голубыми глазами жил примерно 6-10 тысяч лет назад. Именно от нее современные носители этой редкой черты могли наследовать одинаковое генетическое изменение. Однако ученые отмечают, что речь идет об очень древнем общем предке, поэтому голубоглазые люди не являются близкими родственниками, и их объединяет лишь одна мутация, возникшая много тысячелетий назад.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что генетики заглянули в ДНК и подсчитали, сколько всего поколений жило на Земле.

Также "Комментарии" писали, что врач раскрыла три серьезных болезни , которые вы можете унаследовать от родителей.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ijdpvG24IkE
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