Вчені попередили, що доба на Землі триватиме 25 годин: коли це станеться

Тривалість земної доби поступово збільшується, і в далекій перспективі день на нашій планеті триватиме не 24, а 25 годин. Про це йдеться у дослідженні опублікованому в науковому журналі Science Advances. Вчені наголошують, що процес уже триває, але його наслідки людство відчує не раніше ніж через сотні мільйонів років.

Доба на Землі буде мати 25 годин. Фото з відкритих джерел

Науковці пояснюють, що головна причина зміни тривалості доби спричинена гравітаційною взаємодією між Землею та Місяцем. Саме вона викликає океанські припливи, які діють як природне "гальмо", поступово сповільнюючи обертання планети навколо власної осі. За підрахунками дослідників, тривалість доби збільшується приблизно на одну хвилину кожні 3,3 мільйона років.

За словами вчених, припливна "опуклість", утворена під впливом Місяця, трохи випереджає його орбіту. Це створює додаткове тертя, зокрема з океанським дном, і поступово забирає частину енергії обертання Землі. У результаті день стає довшим, а Місяць повільно віддаляється від нашої планети.

Таким чином, через 200 млн років тривалість доби на Землі буде становити 25 годин замість стандартних 24 сьогодні.

Професор планетології Каліфорнійського технологічного інституту Костянтин Батигін зазначає, що ці зміни відбуваються надзвичайно повільно, тож не матимуть жодного впливу на сучасне життя. Крім того, за його словами, еволюційні процеси встигають адаптуватися до таких зрушень.

Також науковці стверджують, що близько мільярда років тому доба на Землі тривала лише 19 годин.

