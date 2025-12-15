logo_ukra

BTC/USD

89865

ETH/USD

3153.69

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Наука та освіта Несподіване відкриття: вчені виявили, що Земля могла бути пласкою
commentss НОВИНИ Всі новини

Несподіване відкриття: вчені виявили, що Земля могла бути пласкою

Вчені з’ясували, що молоді планети можуть тимчасово мати "плоску" форму. Дослідження пояснює, як це відбувалося і чому Земля стала сферичною.

15 грудня 2025, 10:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Ідея про пласку Землю давно стала символом псевдонауки. Однак, нове дослідження астрофізиків додає несподіваний науковий нюанс у цю дискусію. Вчені дійшли висновку, що планети на ранніх етапах свого формування справді можуть тимчасово мати сплюснуту, майже "пласку" форму.

Несподіване відкриття: вчені виявили, що Земля могла бути пласкою

Земля могла бути плоскою мільярди років тому. Фото з відкритих джерел

Дослідження науковців з Університету Центрального Ланкаширу прийняте до публікації в авторитетному журналі Astronomy and Astrophysics Letters базується на складному суперкомп’ютерному моделюванні народження планет. Планети формуються з протопланетних дисків, тобто гігантських кілець газу та пилу, які обертаються навколо молодих зірок. У сучасній астрофізиці існують дві основні теорії цього процесу.

Перша, найбільш поширена, передбачає акрецію ядра. Вона описує поступове "злипання" частинок пилу, які з часом утворюють дедалі більші об’єкти, поки не сформується повноцінна планета. Друга — дискова нестабільність. Згідно з цією моделлю, протопланетний диск може швидко охолоджуватися й фрагментуватися, утворюючи масивні згустки, з яких майже миттєво виникають планети. Саме другий, менш досліджений механізм і зацікавив авторів нового дослідження. 

"Ми вивчаємо формування планет протягом тривалого часу, але ніколи раніше не перевіряли, якої форми вони набувають на початку. Ми завжди вважали, що вони сферичні", — каже доктор Дімітріс Стамателлос.

Суперкомп’ютерне моделювання показало, що у разі формування за механізмом дискової нестабільності планети ростуть нерівномірно. Вони накопичують більше матерії поблизу полюсів, ніж на екваторі. У результаті виникає так званий сплюснутий сфероїд — об’єкт із дещо пласкою, овальною формою.

Несподіване відкриття: вчені виявили, що Земля могла бути пласкою - фото 2

Змодельовані зображення "плоскої" протопланети, показані зверху (ліворуч) та збоку (праворуч) 

Лише з часом, під дією гравітації та внутрішніх процесів, такі планети "округлюються" і набувають знайомої нам сферичної форми. Науковці наголошують, що навіть якщо Земля на самому початку свого існування мала подібну форму, це тривало дуже недовго за космічними мірками.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що мільярдер вигадав конкурс на 3 млрд доларів. Щоб виграти, потрібно довести, що Земля пласка.

Також "Коментарі" писали, що на думку вчених, Земля перебуває в пастці всередині гігантської космічної порожнечі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://newatlas.com/space/flat-earth-early-planet-formation/
Теги:

Новини

Всі новини