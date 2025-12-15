Неожиданное открытие: ученые обнаружили, что Земля могла быть плоской

Идея о плоской Земле давно стала символом псевдонауки. Но, новое исследование астрофизиков добавляет неожиданный научный нюанс в эту дискуссию. Ученые пришли к выводу, что планеты на ранних этапах своего формирования действительно могут временно иметь сплюснутую, почти "плоскую" форму.

Земля могла быть плоской миллиарды лет назад. Фото из открытых источников

Исследование ученых из Университета Центрального Ланкашира, принятое к публикации в авторитетном журнале Astronomy and Astrophysics Letters, базируется на сложном суперкомпьютерном моделировании рождения планет. Планеты формируются из протопланетных дисков, то есть гигантских колец газа и пыли, вращающихся вокруг молодых звезд. В современной астрофизике есть две главные теории этого процесса.

Первая, наиболее распространенная, предполагает аккрецию ядра. Она описывает постепенное "слипание" частиц пыли, которые со временем образуют все более крупные объекты, пока не сформируется полноценная планета. Вторая – дисковая нестабильность. Согласно этой модели протопланетный диск может быстро охлаждаться и фрагментироваться, образуя массивные сгустки, из которых почти мгновенно возникают планеты. Именно второй, наименее исследованный механизм заинтриговал создателей нового исследования.

"Мы изучаем формирование планет в течение длительного времени, но никогда раньше не проверяли, какую форму они принимают в начале. Мы всегда считали, что они сферические", — говорит доктор Димитрис Стамателлос.

Суперкомпьютерное моделирование показало, что при формировании по механизму дисковой нестабильности планеты растут неравномерно. Они накапливают больше материи вблизи полюсов, чем на экваторе. В результате возникает так называемый сплюснутый сфероид – объект с несколько плоской, овальной формой.

Смоделированные изображения "плоской" протопланеты, показанные сверху (слева) и сбоку (справа)

Лишь со временем, под действием гравитации и внутренних процессов, такие планеты "округляются" и приобретают знакомую нам сферическую форму. Ученые отмечают, что даже если Земля в самом начале своего существования имела подобную форму, это длилось очень недолго по космическим меркам.

