Ученые предупредили, что сутки на Земле будут 25 часов: когда это произойдет

Продолжительность земных суток постепенно увеличивается, и в далекой перспективе день на нашей планете будет длиться не 24, а 25 часов. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Science Advances. Ученые отмечают, что процесс уже продолжается, но его последствия человечество ощутит не раньше сотни миллионов лет.

Сутки на Земле будут иметь 25 часов. Фото из открытых источников

Ученые объясняют, что главная причина изменения продолжительности суток вызвана гравитационным взаимодействием между Землей и Луной. Именно она вызывает океанские приливы, действующие как естественный тормоз, постепенно замедляя вращение планеты вокруг собственной оси. По подсчетам исследователей, продолжительность суток увеличивается примерно на одну минуту каждые 3,3 миллиона лет.

По словам ученых, приточная "выпуклость", образованная под влиянием Луны, немного опережает ее орбиту. Это создает дополнительное трение, в том числе с океанским дном, и постепенно уносит часть энергии вращения Земли. В результате день становится длиннее, а Луна медленно удаляется от нашей планеты.

Таким образом, через 200 млн лет продолжительность суток на Земле будет составлять 25 часов вместо стандартных 24 сегодня.

Профессор планетологии Калифорнийского технологического института Константин Батыгин отмечает, что эти изменения происходят чрезвычайно медленно, поэтому без влияния на современную жизнь. Кроме того, по его словам, эволюционные процессы успевают адаптироваться к таким сдвигам.

Также ученые утверждают, что около миллиарда лет назад сутки на Земле продолжались всего 19 часов.

