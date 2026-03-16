logo_ukra

BTC/USD

73497

ETH/USD

2280.42

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Наука та освіта Вчені п'ять років чули в глибинах океану дивний голос і нарешті з'ясували, чий він
commentss НОВИНИ Всі новини

Вчені п'ять років чули в глибинах океану дивний голос і нарешті з'ясували, чий він

Після п'яти років пошуків дослідники біля берегів Мексики не лише побачили загадкового глибоководного кита, а й одержали зразок його ДНК

16 березня 2026, 16:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вченим вперше вдалося виявити в океані живого представника вкрай рідкісного виду глибоководних китів – ремнезубого японського. Унікальна зустріч відбулася біля берегів Нижня Каліфорнія після п'яти років пошуків. Про це повідомляє видання Daily Galaxy.

Вчені п'ять років чули в глибинах океану дивний голос і нарешті з'ясували, чий він

Кит. Фото: з відкритих джерел

Ці кити вважаються одними з найзагадковіших морських ссавців. Більшість наукових знань про них отримано не із спостережень, а з аналізу тіл тварин, викинутих на берег. У природному середовищі їх майже неможливо побачити: вони проводять більшу частину життя на глибині і дуже рідко піднімаються на поверхню.

Пошуки почалися ще в 2020 році, коли дослідниця Елізабет Хендерсон та її команда зафіксували незвичайний підводний сигнал, який отримав позначення BW43. Спочатку вчені припускали, що звук належить іншому рідкісному виду китів, але для підтвердження були потрібні прямі докази.

Протягом кількох років команда виходила в море на різних судах – від вітрильників до рибальських човнів. Однак довгоочікувана зустріч відбулася лише 2024 року під час експедиції на судні Pacific Storm. Використовуючи підводні гідрофони та потужні біноклі, дослідники нарешті помітили пару китів, що випливли на поверхню.

Відставний дослідник Роберт Пітман з Університету Орегона зумів взяти біопсію за допомогою спеціального арбалета. Крихітний фрагмент шкіри, розміром з гумка на олівці, виявився достатнім для генетичного аналізу. Експертиза підтвердила: вчені зіткнулися з рідкісними ремнезубими японськими китами.

Завдяки спостереженням дослідники вперше зуміли описати зовнішній вигляд живих особин. Як наголошується в науковій статті журналу Marine Mammal Science, кити мають світлішу голову і спину в порівнянні з черевом, темні плями навколо очей і характерні бліді мітки на голові.

Цікаво, що науковий успіх мало не зірвався через несподіване втручання природи. Коли вчені одержали зразок шкіри, на наконечник стріли раптово накинувся альбатрос, взявши його за видобуток. Екіпажу довелося відволікати птаха криками і навіть кидати їй шматочки булочок, щоб зберегти дорогоцінну знахідку.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://dailygalaxy.com/2026/03/this-deep-sea-creature-finally-seen-alive/
Теги:

Новини

Всі новини