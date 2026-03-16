Вчені п'ять років чули в глибинах океану дивний голос і нарешті з'ясували, чий він

Вченим вперше вдалося виявити в океані живого представника вкрай рідкісного виду глибоководних китів – ремнезубого японського. Унікальна зустріч відбулася біля берегів Нижня Каліфорнія після п'яти років пошуків. Про це повідомляє видання Daily Galaxy.

Кит. Фото: з відкритих джерел

Ці кити вважаються одними з найзагадковіших морських ссавців. Більшість наукових знань про них отримано не із спостережень, а з аналізу тіл тварин, викинутих на берег. У природному середовищі їх майже неможливо побачити: вони проводять більшу частину життя на глибині і дуже рідко піднімаються на поверхню.

Пошуки почалися ще в 2020 році, коли дослідниця Елізабет Хендерсон та її команда зафіксували незвичайний підводний сигнал, який отримав позначення BW43. Спочатку вчені припускали, що звук належить іншому рідкісному виду китів, але для підтвердження були потрібні прямі докази.

Протягом кількох років команда виходила в море на різних судах – від вітрильників до рибальських човнів. Однак довгоочікувана зустріч відбулася лише 2024 року під час експедиції на судні Pacific Storm. Використовуючи підводні гідрофони та потужні біноклі, дослідники нарешті помітили пару китів, що випливли на поверхню.

Відставний дослідник Роберт Пітман з Університету Орегона зумів взяти біопсію за допомогою спеціального арбалета. Крихітний фрагмент шкіри, розміром з гумка на олівці, виявився достатнім для генетичного аналізу. Експертиза підтвердила: вчені зіткнулися з рідкісними ремнезубими японськими китами.

Завдяки спостереженням дослідники вперше зуміли описати зовнішній вигляд живих особин. Як наголошується в науковій статті журналу Marine Mammal Science, кити мають світлішу голову і спину в порівнянні з черевом, темні плями навколо очей і характерні бліді мітки на голові.

Цікаво, що науковий успіх мало не зірвався через несподіване втручання природи. Коли вчені одержали зразок шкіри, на наконечник стріли раптово накинувся альбатрос, взявши його за видобуток. Екіпажу довелося відволікати птаха криками і навіть кидати їй шматочки булочок, щоб зберегти дорогоцінну знахідку.

