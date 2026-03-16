Ученые пять лет слышали в глубинах океана странный голос и наконец выяснили, чей он

Ученым впервые удалось обнаружить в океане живого представителя крайне редкого вида глубоководных китов – ремнезубого японского. Уникальная встреча произошла у берегов Нижняя Калифорния после почти пяти лет поисков. Об этом сообщает издание Daily Galaxy.

Кит. Фото: из открытых источников

Эти киты считаются одними из самых загадочных морских млекопитающих. Большинство научных знаний о них получено не из наблюдений, а из анализа тел животных, выброшенных на берег. В естественной среде их почти невозможно увидеть: они проводят большую часть жизни на глубине и крайне редко поднимаются на поверхность.

Поиски начались еще в 2020 году, когда исследовательница Элизабет Хендерсон и ее команда зафиксировали необычный подводный сигнал, получивший обозначение BW43. Сначала ученые предполагали, что звук принадлежит другому редкому виду китов, но для подтверждения требовались прямые доказательства.

В течение нескольких лет команда выходила в море на различных судах – от парусников до рыбацких лодок. Однако долгожданная встреча произошла только в 2024 году во время экспедиции на судне Pacific Storm. Используя подводные гидрофоны и мощные бинокли, исследователи наконец заметили пару китов, всплывших на поверхность.

Отставной исследователь Роберт Питман из Университет Орегона сумел взять биопсию при помощи специального арбалета. Крошечный фрагмент кожи, размером с ластик на карандаше, оказался достаточным для генетического анализа. Экспертиза подтвердила: ученые столкнулись с редчайшими ремнезубыми японскими китами.

Благодаря наблюдениям исследователи впервые смогли описать внешний вид живых особей. Как отмечается в научной статье журнала Marine Mammal Science, киты имеют более светлую голову и спину по сравнению с брюхом, темные пятна вокруг глаз и характерные бледные отметины на голове.

Интересно, что научный успех едва не сорвался из-за неожиданного вмешательства природы. Когда ученые получили образец кожи, на наконечник стрелы внезапно набросился альбатрос, приняв его за добычу. Экипажу пришлось отвлекать птицу криками и даже бросать ей кусочки булочек, чтобы сохранить драгоценную находку.

