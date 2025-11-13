Вчені назвали щоденну звичку, яка непомітно зменшує мозок

Наш мозок починає поступово зменшуватися ще у віці 30–40 років, що є природним процесом старіння. Однак нове дослідження вчених Каліфорнійського університету показало, що одна поширена щоденна звичка може прискорювати цей процес, а саме погана якість сну.

Поганий сон зменшує мозок. Фото: Pixabay

За словами дослідників, навіть незначні труднощі зі сном можуть бути пов’язані з атрофією мозку. Це процес, коли клітини починають дегенерувати, а сам мозок зменшується в об’ємі. У дослідженні, опублікованому в журналі Neurology, науковці протягом десяти років спостерігали за близько 600 дорослими. Їх двічі опитували про якість сну на початку дослідження та через 5 років, а потім провели сканування мозку.

Як виявилося, після врахування віку, освіти, стану здоров’я та способу життя мозок людей із поганим сном виглядав старішим. Ті, хто мав помірні проблеми зі сном, мали мозок на 1,6 року "старішим", ніж середній показник. А в тих, хто постійно страждав від безсоння, різниця була ще вище та становила 2,6 року.

Наразі вчені наголошують, що поки невідомо, що є причиною, а що наслідком, чи поганий сон призводить до зменшення мозку, чи навпаки, саме зміни в мозку провокують проблеми зі сном.

"Хоча ми не можемо стверджувати, що поганий сон викликає деменцію, існує зв’язок між якістю сну та когнітивними функціями", — пояснила авторка дослідження доктор філософії Клеманс Кавайєс.

Інша співавторка, професорка Крістін Яффе, додала, що турбота про якісний сон із молодого віку може допомогти знизити ризик когнітивних порушень у майбутньому.

