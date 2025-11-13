Ученые назвали ежедневную привычку, которая незаметно уменьшает мозг

Наш мозг начинает постепенно уменьшаться в возрасте 30–40 лет, что является естественным процессом старения. Однако новое исследование ученых Калифорнийского университета показало, что одна распространенная ежедневная привычка может ускорять этот процесс, а именно плохое качество сна.

Плохой сон уменьшает мозг. Фото: Pixabay

По словам исследователей, даже незначительные затруднения со сном могут быть связаны с атрофией мозга. Это процесс, когда клетки начинают дегенерироваться, а сам мозг уменьшается в объеме. В исследовании, опубликованном в журнале Neurology, ученые в течение десяти лет наблюдали за около 600 взрослыми. Их дважды опросили о качестве сна в начале исследования и через 5 лет, а затем провели сканирование мозга.

Как оказалось, после учета возраста, образования, состояния здоровья и образа жизни мозг людей с плохим сном выглядел старше. Имевшие умеренные проблемы со сном имели мозг на 1,6 года "старше", чем средний показатель. А у тех, кто постоянно страдал бессонницей, разница была еще выше и составляла 2,6 года.

Ученые отмечают, что пока неизвестно, что является причиной, а что следствием, приводит ли плохой сон к уменьшению мозга, или наоборот, именно изменения в мозге провоцируют проблемы со сном.

"Хотя мы не можем утверждать, что плохой сон вызывает деменцию, существует связь между качеством сна и когнитивными функциями", — объяснила автор исследования доктор философии Клеманс Кавайес.

Другая соавторка, профессор Кристин Яффе, добавила, что забота о качественном сне с молодого возраста может помочь снизить риск когнитивных нарушений в будущем.

