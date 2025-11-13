logo

Ученые назвали ежедневную привычку, которая незаметно уменьшает мозг
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые назвали ежедневную привычку, которая незаметно уменьшает мозг

Исследование Калифорнийского университета показало, что плохой сон может ускорять старение мозга и быть связанным с деменцией.

13 ноября 2025, 00:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Наш мозг начинает постепенно уменьшаться в возрасте 30–40 лет, что является естественным процессом старения. Однако новое исследование ученых Калифорнийского университета показало, что одна распространенная ежедневная привычка может ускорять этот процесс, а именно плохое качество сна.

Ученые назвали ежедневную привычку, которая незаметно уменьшает мозг

Плохой сон уменьшает мозг. Фото: Pixabay

По словам исследователей, даже незначительные затруднения со сном могут быть связаны с атрофией мозга. Это процесс, когда клетки начинают дегенерироваться, а сам мозг уменьшается в объеме. В исследовании, опубликованном в журнале Neurology, ученые в течение десяти лет наблюдали за около 600 взрослыми. Их дважды опросили о качестве сна в начале исследования и через 5 лет, а затем провели сканирование мозга.

Как оказалось, после учета возраста, образования, состояния здоровья и образа жизни мозг людей с плохим сном выглядел старше. Имевшие умеренные проблемы со сном имели мозг на 1,6 года "старше", чем средний показатель. А у тех, кто постоянно страдал бессонницей, разница была еще выше и составляла 2,6 года.

Ученые отмечают, что пока неизвестно, что является причиной, а что следствием, приводит ли плохой сон к уменьшению мозга, или наоборот, именно изменения в мозге провоцируют проблемы со сном.

"Хотя мы не можем утверждать, что плохой сон вызывает деменцию, существует связь между качеством сна и когнитивными функциями", — объяснила автор исследования доктор философии Клеманс Кавайес.

Другая соавторка, профессор Кристин Яффе, добавила, что забота о качественном сне с молодого возраста может помочь снизить риск когнитивных нарушений в будущем.

Источник: https://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.0000000000209988
