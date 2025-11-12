Чому у снах не має телефонів: науковці пояснили феномен

Рубрики
Ми використовуємо телефони щодня для спілкування, роботи, розваг та навіть прокидаємося від їх сигналу вранці. Однак, чи снилися вам телефони? Як показують дослідження, ці гаджети стали майже ніколи не з’являються у наших снах.
Чому уві сні не має телефонів. Фото з відкритих джерел
За даними досліджень, лише 2,7% чоловіків і 3,5% жінок бачать телефони уві сні. Однак інші сучасні технології, зокрема автомобілі, літаки, човни та телевізори, значно частіше з’являються у сновидіннях. З появою кольорового телебачення люди навіть перестали бачити чорно-білі сни, тоді як телефони, навпаки, залишаються "невидимими" для підсвідомості.
Дослідниця сновидінь докторка Келлі Булкелі пояснює, що новітні технології не є важливими у світі мрій.
На думку психологині, сни частіше відображають речі, які викликають сильні тілесні або емоційні відчуття. Саме тому автомобілі, автобуси чи літаки, які є символами руху, ризику та контролю присутні у наших снах набагато частіше, ніж смартфони.
Авторка книги "Чому ми мріємо: трансформаційна сила нашої нічної подорожі" Еліс Робб висунула іншу ідею, яку назвала гіпотезою симуляції загроз.
За її словами, телефони не мають еволюційного значення для людського виживання. Саме тому вони не відіграють ролі у нашій підсвідомій "репетиції" небезпечних чи емоційно насичених ситуацій.
