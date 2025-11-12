Чому у снах не має телефонів: науковці пояснили феномен

Ми використовуємо телефони щодня для спілкування, роботи, розваг та навіть прокидаємося від їх сигналу вранці. Однак, чи снилися вам телефони? Як показують дослідження, ці гаджети стали майже ніколи не з’являються у наших снах.

Чому уві сні не має телефонів. Фото з відкритих джерел

За даними досліджень, лише 2,7% чоловіків і 3,5% жінок бачать телефони уві сні. Однак інші сучасні технології, зокрема автомобілі, літаки, човни та телевізори, значно частіше з’являються у сновидіннях. З появою кольорового телебачення люди навіть перестали бачити чорно-білі сни, тоді як телефони, навпаки, залишаються "невидимими" для підсвідомості.

Дослідниця сновидінь докторка Келлі Булкелі пояснює, що новітні технології не є важливими у світі мрій.

"Транспортні технології мають більший внутрішній вплив на життя людей. Телефони чи комп’ютери можуть бути захопливими, але вони не впливають безпосередньо на тіло людини так, як рух автомобіля чи політ літака", — зауважує Булкелі.

На думку психологині, сни частіше відображають речі, які викликають сильні тілесні або емоційні відчуття. Саме тому автомобілі, автобуси чи літаки, які є символами руху, ризику та контролю присутні у наших снах набагато частіше, ніж смартфони.

Авторка книги "Чому ми мріємо: трансформаційна сила нашої нічної подорожі" Еліс Робб висунула іншу ідею, яку назвала гіпотезою симуляції загроз.

"Чому ми бачимо сни, полягає в тому, що сни дозволяють нам працювати з нашими тривогами та страхами в середовищі з меншим рівнем ризику, тож ми можемо готуватися до стресових подій. Люди, як правило, не так багато мріють про читання та письмо, які є новітніми подіями в історії людства, і більше про речі, пов’язані з виживанням, такі як бій, навіть якщо це не має нічого спільного з тим, ким ви є в реальному житті", — пояснює Робб.

За її словами, телефони не мають еволюційного значення для людського виживання. Саме тому вони не відіграють ролі у нашій підсвідомій "репетиції" небезпечних чи емоційно насичених ситуацій.

