Почему во снах нет телефонов: ученые объяснили феномен
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему во снах нет телефонов: ученые объяснили феномен

Исследователи выяснили, почему телефоны почти не появляются в наших снах. Причина оказалась в природе подсознания, реагирующего не на технологии, а на эмоции и ощущения.

12 ноября 2025, 00:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Мы используем телефоны каждый день для общения, работы, развлечений и даже просыпаемся от их сигнала по утрам. Однако снились ли вам телефоны? Как показывают исследования, эти гаджеты почти никогда не появляются в наших снах.

Почему во снах нет телефонов: ученые объяснили феномен

Почему во сне нет телефонов. Фото из открытых источников

По данным исследований, только 2,7% мужчин и 3,5% женщин видят телефоны во сне. Однако другие современные технологии, в частности автомобили, самолеты, лодки и телевизоры, гораздо чаще появляются в сновидениях. С появлением цветного телевидения люди даже перестали видеть черно-белые сны, в то время как телефоны, напротив, остаются "невидимыми" для подсознания.

Исследовательница сновидений доктора Келли Булкели объясняет, что новейшие технологии не важны в мире мечтаний.

"Транспортные технологии оказывают большее внутреннее влияние на жизнь людей. Телефоны или компьютеры могут быть увлекательными, но они не влияют непосредственно на тело человека так, как движение автомобиля или полет самолета", — отмечает Булкели.

По мнению психолога, сны чаще отражают вещи, вызывающие сильные телесные или эмоциональные ощущения. Именно поэтому автомобили, автобусы или самолеты, символы движения, риска и контроля присутствуют в наших снах гораздо чаще, чем смартфоны.

Автор книги "Почему мы мечтаем: трансформационная сила нашей ночной поездки" Элис Робб выдвинула другую идею, которую назвала гипотезой симуляции угроз.

"Почему мы видим сны, заключается в том, что сны позволяют нам работать с нашими тревогами и страхами в среде с меньшим уровнем риска, поэтому мы можем готовиться к стрессовым событиям. Люди, как правило, не так много мечтают о чтении и письме, которые являются новейшими событиями в истории человечества, и больше о вещах, связанных с выживанием, таких как бой, даже если это не имеет ничего общего с тем, кем вы являетесь в реальной жизни", — объясняет Робб.

По ее словам, телефоны не имеют эволюционного значения для человеческого выживания. Именно поэтому они не играют роли в нашей подсознательной репетиции опасных или эмоционально насыщенных ситуаций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск прогнозирует конец эры смартфонов. Что заменит телефоны в будущем.

Также "Комментарии" писали, что врач рассказал, как сон рядом с телефоном на зарядке влияет на здоровье.



