Вчені довели, що фіолетового кольору не існує: що ми тоді бачимо

Науковці довели, що фіолетового кольору в природі не існує. Точніше, його не існує у фізичному сенсі. Те, що ми сприймаємо як фіолетовий колір, є лише спробою нашого мозку "пояснити" собі світло, якого немає у спектрі.

Фіолетовий колір. Фото з відкритих джерел

У природній веселці є червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Усі ці кольори мають власну довжину хвилі світла, крім фіолетового. Його просто не існує як окремої хвилі.

Фіолетовий колір з’являється лише тому, що наш мозок поєднує крайні точки спектра, червону та синю, у спробі знайти компроміс. Це своєрідна оптична ілюзія, коли злиття двох далеких довжин хвиль породжує колір, який фізично не існує.

Людське око сприймає лише вузьку частину всього електромагнітного спектра — приблизно 0,0035%. Ми бачимо кольори завдяки мільйонам фоторецепторів, відомих як колбочки. Існує три типи колбочок:

- S-колбочки реагують на короткі хвилі (синій)

- M-колбочки — на середні (зелений)

- L-колбочки — на довгі (червоний)

Коли на сітківку потрапляє світло, колбочки посилають електричні сигнали до мозку. У зоровій корі ці сигнали аналізуються й перетворюються на колір. Якщо активуються різні типи колбочок одночасно, мозок "усереднює" результат і так ми бачимо проміжні кольори, наприклад бірюзовий чи рожевий.

Однак фіолетовий колір — це особливий випадок. Його неможливо створити з довжин хвиль, які реально існують. Найкоротші фіолетові хвилі не перекриваються з найдовшими червоними. Тому мозок буквально "згинає" спектр, щоб крайні кольори зустрілися. І ми бачимо те, чого немає.

Попри те, що фіолетовий колір лише продукт нашого сприйняття, він має багату культурну історію. Його вважають кольором королівської влади, шляхетності та розкоші. Символічно, що колір, якого не існує в природі, але ми його бачимо, асоціюється з магією.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені створили колір, який ще не бачило людство.

Також "Коментарі" писали, що знайшли найбільш огидний колір. Як його використовують.