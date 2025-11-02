logo

Главная Новости Общество Наука и образование Ученые доказали, что фиолетового цвета не существует: что мы тогда видим
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые доказали, что фиолетового цвета не существует: что мы тогда видим

Ученые доказали, что фиолетовый цвет - это только оптическая иллюзия. Почему этот цвет не существует и как мозг его создает.

2 ноября 2025, 13:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Ученые доказали, что фиолетового цвета в природе не существует. Точнее, его нет в физическом смысле. То, что мы воспринимаем как фиолетовый цвет, есть лишь попытка нашего мозга "объяснить" себе свет, которого нет в спектре.

Ученые доказали, что фиолетового цвета не существует: что мы тогда видим

Фиолетовый цвет. Фото из открытых источников

В природной радуге есть красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Все эти цвета имеют свою длину волны света, кроме фиолетового. Его просто не существует как отдельной волны.

Фиолетовый цвет появляется только потому, что наш мозг сочетает крайние точки спектра, красную и синюю, в попытке найти компромисс. Это своеобразная оптическая иллюзия, когда слияние двух далеких длин волн рождает цвет, физически не существующий.

Человеческий глаз воспринимает лишь узкую часть всего электромагнитного спектра – примерно 0,0035%. Мы видим цвета благодаря миллионам фоторецепторов, известных как колбочки. Существует три типа колбочек:

  • - S-колбочки реагируют на короткие волны (синий)
  • - M-колбочки – на средние (зеленый)
  • - L-колбочки – на длинные (красный)

Когда на сетчатку попадает свет, колбочки посылают электрические сигналы мозгу. В зрительной коре эти сигналы анализируются и преобразуются в цвет. Если активируются различные типы колбочек одновременно, мозг усредняет результат и так мы видим промежуточные цвета, например бирюзовый или розовый.

Однако фиолетовый цвет – это особый случай. Его невозможно создать из длин реально существующих волн. Самые короткие фиолетовые волны не перекрываются с длинными красными. Поэтому мозг буквально "сгибает" спектр, чтобы крайние цвета встретились. И мы видим то, чего нет.

Несмотря на то, что фиолетовый цвет только продукт нашего восприятия, он имеет богатую культурную историю. Его считают цветом королевской власти, благородства и роскоши. Кроме того, символично, что цвет, которого нет в природе, но мы его видим, ассоциируется с магией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые создали цвет, который еще не видело человечество.

Также "Комментарии" писали, что нашли самый отвратительный цвет. Как его употребляют.



