В Японії померла "найрозумніша" шимпанзе: що вона вміла та чим здивувала вчених

У Японії на 50-му році життя померла самиця шимпанзе Аї, яка вважається однією з найвідоміших тварин у світі когнітивної науки. Про її смерть 9 січня повідомив Центр еволюційних досліджень людської поведінки при Кіотському університеті. За даними інституту, Аї померла від старості та відмови органів у присутності доглядачів.

Шимпанзе Аї. Фото з відкритих джерел

Аї народилася в Західній Африці та потрапила до Японії у 1977 році. Вона стала центральною фігурою у "Проєкті Аї". Це багаторічна дослідницька програма, яка була присвячена вивченню мислення шимпанзе. Її здібності суттєво змінили уявлення вчених про межі інтелекту приматів.

Дослідники встановили, що Аї розпізнавала арабські цифри від нуля до дев’яти, знала щонайменше 11 кольорів і могла пов’язувати число, колір та предмет серед сотень варіантів. Уже в п’ять років вона впевнено оперувала нумерацією від одного до шести. Для експериментів їй надали спеціальну клавіатуру, під’єднану до комп’ютера, що дозволяло вивчати її пам’ять і навчання.

Відомо про випадок, коли Аї самостійно відкрила свою клітку за допомогою ключа та втекла разом з іншою приматкою.

Поза лабораторією Аї виявляла творчість та малювала маркерами без жодних заохочень від вчених. У 2000 році вона народила сина Аюму, який також прославився феноменальною пам’яттю. Її унікальні здібності лягли в основу десятків наукових робіт, зокрема публікацій у журналі Nature, і принесли Аї неофіційний титул "найрозумнішої шимпанзе у світі".

