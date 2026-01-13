logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Наука и образование В Японии умерла "самая умная" шимпанзе: что она умела и чем удивила ученых
commentss НОВОСТИ Все новости

В Японии умерла "самая умная" шимпанзе: что она умела и чем удивила ученых

Шимпанзе Аи, известная способностью работать с числами и цветами, скончалась в Японии.

13 января 2026, 08:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Японии на 50-м году жизни скончалась самка шимпанзе Аи, которая считается одним из самых известных животных в мире когнитивной науки. О ее смерти 9 января сообщил Центр эволюционных исследований человеческого поведения при Киотском университете. По данным института, Аи умерла от старости и отказа органов в присутствии смотрителей.

В Японии умерла "самая умная" шимпанзе: что она умела и чем удивила ученых

Шимпанзе Аи. Фото из открытых источников

Аи родилась в Западной Африке и попала в Японию в 1977 году. Она стала центральной фигурой в "Проекте Аи". Это многолетняя исследовательская программа, посвященная изучению мышления шимпанзе. Ее способности существенно изменили представления ученых о границах интеллекта приматов.

Исследователи установили, что Аи узнавала арабские цифры от нуля до девяти, знала по меньшей мере 11 цветов и могла связывать число, цвет и предмет среди сотен вариантов. Уже в пять лет она уверенно оперировала нумерацией от одного до шести. Для экспериментов ей предоставили специальную клавиатуру, подключенную к компьютеру, что позволяло изучать ее память и обучение.

Известно о случае, когда Аи самостоятельно открыла свою клетку с помощью ключа и сбежала вместе с другой приматкой.

Вне лаборатории Аи проявляла творчество и рисовала маркерами без поощрений от ученых. В 2000 году она родила сына Аюма, также прославившегося феноменальной памятью. Ее уникальные способности легли в основу десятков научных работ, в том числе публикаций в журнале Nature, и принесли Аи неофициальный титул "самой умной шимпанзе в мире".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с помощью импланта китайские ученые заставили обезьяну управлять роборуками силой мысли.

Также "Комментарии" писали, что ученые утверждают, что неандертальцы никогда "не вымирали" по одной шокирующей причине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/articles/cj9r3zl2ywyo
Теги:

Новости

Все новости