В Японии умерла "самая умная" шимпанзе: что она умела и чем удивила ученых

В Японии на 50-м году жизни скончалась самка шимпанзе Аи, которая считается одним из самых известных животных в мире когнитивной науки. О ее смерти 9 января сообщил Центр эволюционных исследований человеческого поведения при Киотском университете. По данным института, Аи умерла от старости и отказа органов в присутствии смотрителей.

Шимпанзе Аи. Фото из открытых источников

Аи родилась в Западной Африке и попала в Японию в 1977 году. Она стала центральной фигурой в "Проекте Аи". Это многолетняя исследовательская программа, посвященная изучению мышления шимпанзе. Ее способности существенно изменили представления ученых о границах интеллекта приматов.

Исследователи установили, что Аи узнавала арабские цифры от нуля до девяти, знала по меньшей мере 11 цветов и могла связывать число, цвет и предмет среди сотен вариантов. Уже в пять лет она уверенно оперировала нумерацией от одного до шести. Для экспериментов ей предоставили специальную клавиатуру, подключенную к компьютеру, что позволяло изучать ее память и обучение.

Известно о случае, когда Аи самостоятельно открыла свою клетку с помощью ключа и сбежала вместе с другой приматкой.

Вне лаборатории Аи проявляла творчество и рисовала маркерами без поощрений от ученых. В 2000 году она родила сына Аюма, также прославившегося феноменальной памятью. Ее уникальные способности легли в основу десятков научных работ, в том числе публикаций в журнале Nature, и принесли Аи неофициальный титул "самой умной шимпанзе в мире".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с помощью импланта китайские ученые заставили обезьяну управлять роборуками силой мысли.

Также "Комментарии" писали, что ученые утверждают, что неандертальцы никогда "не вымирали" по одной шокирующей причине.